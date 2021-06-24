Задержанные на севере Чада россияне говорят, что они туристы

Россияне, задержанные на севере Чада, говорят, что они туристы, приехавшие посмотреть на достопримечательности пустыни Сахара. Группу..

Россияне, задержанные на севере Чада, говорят, что они туристы, приехавшие посмотреть на достопримечательности пустыни Сахара.

Группу примерно из десяти человек полиция задержала на прошлой неделе недалеко от города Фая-Ларжо. Причиной стало то, что в том регионе армия ведёт боевые действия против повстанцев из Ливии.

Представители сил безопасности говорят, что туристов не арестовывали, а просто эвакуировали в столицу для их же безопасности.

Сами туристы отмечают, что хотели увидеть все природные красоты страны.

[Алексей Камерзанов, член группы россиян]:

«Обычно путешественники не посещают Республику Чад, потому что это не обычный маршрут в Африке. Но я выяснил, что в Чаде очень много природных достопримечательностей, включая плато Эннеди, плато Тибести, озёра Унианга и пустыню Сахару».

В апреле и мае этого года в месте, где задержали россиян, армия Чада как раз сражалась с повстанцами. Вооружённый конфликт стал причиной смерти президента Идриса Деби, когда он посещал линию фронта. При этом в мае военные заявили о победе над повстанцами.

Повышенное внимание к гражданам России вызвано военными миссиями страны. Так, в 2018 году Москва направила своих экспертов по безопасности в соседнюю Центральноафриканскую Республику. Трое россиян из этой миссии были убиты во время инцидента в мае, когда войска из ЦАР и Чада столкнулись на пограничном посту.

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