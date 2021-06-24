Задержанные на севере Чада россияне говорят, что они туристы
Россияне, задержанные на севере Чада, говорят, что они туристы, приехавшие посмотреть на достопримечательности пустыни Сахара. Группу..
Дата загрузки: 2021-06-24
Группу примерно из десяти человек полиция задержала на прошлой неделе недалеко от города Фая-Ларжо. Причиной стало то, что в том регионе армия ведёт боевые действия против повстанцев из Ливии.
Представители сил безопасности говорят, что туристов не арестовывали, а просто эвакуировали в столицу для их же безопасности.
Сами туристы отмечают, что хотели увидеть все природные красоты страны.
[Алексей Камерзанов, член группы россиян]:
«Обычно путешественники не посещают Республику Чад, потому что это не обычный маршрут в Африке. Но я выяснил, что в Чаде очень много природных достопримечательностей, включая плато Эннеди, плато Тибести, озёра Унианга и пустыню Сахару».
В апреле и мае этого года в месте, где задержали россиян, армия Чада как раз сражалась с повстанцами. Вооружённый конфликт стал причиной смерти президента Идриса Деби, когда он посещал линию фронта. При этом в мае военные заявили о победе над повстанцами.
Повышенное внимание к гражданам России вызвано военными миссиями страны. Так, в 2018 году Москва направила своих экспертов по безопасности в соседнюю Центральноафриканскую Республику. Трое россиян из этой миссии были убиты во время инцидента в мае, когда войска из ЦАР и Чада столкнулись на пограничном посту.
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