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В Бельгии – первая общенациональная забастовка за время пандемии

В Бельгии – первая общенациональная забастовка за время пандемии

В Бельгии общенациональная забастовка вызвала масштабные перебои в работе общественного транспорта и некоторых супермаркетов. Для страны..

Дата загрузки: 2021-03-30

В Бельгии общенациональная забастовка вызвала масштабные перебои в работе общественного транспорта и некоторых супермаркетов. Для страны это первая стачка за время пандемии коронавируса.

Организовали её два крупнейших профсоюза. Они требуют от властей изменить законодательные нормы об увеличении зарплат в секторах, которые не сильно пострадали от пандемии. К забастовке присоединились и сотрудники сотен частных предприятий, включая Audi и Coca Cola.

[Марина Кунзи, представительница профсоюза]:
«Мы бастуем, потому что люди работали очень усердно во время пандемии, и мы просим власти и федерации рабочих значительно поднять зарплату тем, кто это заслужил. Пока власти говорят, что в ближайшие два года нам не стоит ожидать повышения более чем на 0,4 процента. Для нас это неприемлемо».

Из-за забастовки отменены около половины поездов. Частично нарушена работа метро и трамваев. В Брюсселе на маршрут вышла лишь пятая часть всех автобусов.

Руководство частных компаний обвинило профсоюзы в том, что они «оторваны от реальности». По словам менеджмента, стачка не решает ни одной проблемы, из-за которых рабочим не могут значительно поднять зарплаты во время пандемии, а лишь ухудшает экономическую ситуацию в стране.
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