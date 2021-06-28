Евро-2020: Бельгия отправила домой Португалию и готовится к матчу с Италией
Бельгийские болельщики празднуют победу национальной сборной над командой Португалии в 1/8 финала Евро-2020. Встреча на Олимпийском..
Дата загрузки: 2021-06-28
Решающий гол принадлежит нападающему Торгану Азару. Он забил мяч в конце первого тайма.
[Давид, болельщик сборной Бельгии]:
«Мы счастливы. Это был очень сложный матч, и судья отдал большее предпочтение сопернику. Я ещё раз посмотрел бы некоторые действия. Но победа налицо. Мы победили!»
[Жереми, болельщик сборной Бельгии]:
«Было трудно, но в итоге мы победили. Мы выиграли и теперь сыграем против Италии».
Вместе с неудачей Португалии для Криштиану Роналду закончилось соперничество бомбардиров на Евро-2020, но пока он остаётся лучшим. Роналду забил пять мячей.
[Давид, болельщик сборной Португалии]:
«Невозможно всегда побеждать. Противники забили мяч. Наши игроки сделали всё, что могли, но не забили. Такова жизнь. В следующий раз всё будет по-другому».
Следующий матч Бельгийской сборной пройдёт 2 июля на «Альянц Арене» в Мюнхене. Она сыграет с Италией, которая провела уже 31 матч подряд без поражений.
Между тем сборная Чехии обыграла Нидерланды со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал. Матч прошёл на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
[болельщик сборной Чехии]:
«Думаю, мы играем очень хорошо. Для нас это не сюрприз, мы были к этому готовы. Это была хорошая игра для нашей команды».
3 июля в Баку Чехия проведёт матч с командой Дании, которая в субботу победила Уэльс со счётом 4:0.
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