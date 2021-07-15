Тысячи греков вышли на протест против обязательной вакцинации

Протест против прививок. Более 5000 человек вышли к зданию парламента в столице Греции. Они недовольны, что..

Протест против прививок. Более 5000 человек вышли к зданию парламента в столице Греции. Они недовольны, что правительство ввело обязательную вакцинацию для работников определённых сфер.

Протестующие исполняют национальный гимн и размахивают флагами Греции. На их плакатах написано: «Нет – обязательной вакцинации» и «Нет вакцинной отраве».

[Файдон Воволис, организатор]:

«У каждого человека есть право выбора. Выбираем мы, а не правительство за нас. Что нам делать со своими телами, и что другим делать со своими – каждый должен решать за себя».

Подобный протест также прошёл в северном городе Салоники.

Правительство Греции объявило об обязательной вакцинации для работников сферы здравоохранения и домов престарелых. Причиной стал резкий скачок числа заболевших COVID-19 в середине туристического сезона.

Отказ от прививки повлечёт за собой неоплачиваемый отпуск. Кроме того, работодателям как в государственном, так и в частном секторе разрешили собирать информацию о том, кто из их сотрудников был вакцинирован.

Изменили правила и для кафе, баров и ресторанов. Теперь в крытые помещения этих заведений можно попасть только посетителям, которые сделали прививки.

В последние дни в стране наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Если в конце июня регистрировали по несколько сотен новых случаев в день, то теперь это число превышает три тысячи.

Прививки обеими дозами вакцины сделало примерно 40% населения Греции.

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