ВОЗ: Китай должен предоставить данные о зарождении пандемии

Расследовать истоки пандемии COVID-19 в Китае мешает недостаток данных о первых днях вспышки. Об этом заявил..

Расследовать истоки пандемии COVID-19 в Китае мешает недостаток данных о первых днях вспышки. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения. [Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:«Мы действительно просим Китай быть прозрачным, открытым и сотрудничать, особенно в отношении необработанных данных, которые мы запрашивали в первые дни пандемии».

Гебреисус также заявил, что было бы преждевременно игнорировать теорию о том, что вирус мог просочиться из лаборатории в Ухане.

[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:«В любой вспышке вы исследуете её происхождение. Нам нужно знать, что произошло, чтобы предотвратить следующую эпидемию».

В марте группа экспертов под руководством ВОЗ представила отчёт по результатам четырёх недель расследования в Ухане и его окрестностях. В документе говорится, что вирус, вероятно, передался от летучих мышей человеку через другое животное.

В выводах также отмечалось, что теория лабораторной утечки «крайне маловероятна». Но ряд экспертов и некоторые страны, включая США, не удовлетворились этим выводом.

Тем временем власти Китая называют теорию утечки «абсурдной».

Отметим, что ещё администрация Дональда Трампа обвинила ВОЗ в том, что организация действует в интересах властей КНР и помогает им скрыть информацию о происхождении COVID-19.

Между тем ВОЗ уже планирует организовать вторую фазу расследования истоков пандемии.

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