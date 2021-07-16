ВОЗ: Китай должен предоставить данные о зарождении пандемии
Расследовать истоки пандемии COVID-19 в Китае мешает недостаток данных о первых днях вспышки. Об этом заявил..
Дата загрузки: 2021-07-16
«Мы действительно просим Китай быть прозрачным, открытым и сотрудничать, особенно в отношении необработанных данных, которые мы запрашивали в первые дни пандемии».
Гебреисус также заявил, что было бы преждевременно игнорировать теорию о том, что вирус мог просочиться из лаборатории в Ухане.[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:
«В любой вспышке вы исследуете её происхождение. Нам нужно знать, что произошло, чтобы предотвратить следующую эпидемию».
В марте группа экспертов под руководством ВОЗ представила отчёт по результатам четырёх недель расследования в Ухане и его окрестностях. В документе говорится, что вирус, вероятно, передался от летучих мышей человеку через другое животное.
В выводах также отмечалось, что теория лабораторной утечки «крайне маловероятна». Но ряд экспертов и некоторые страны, включая США, не удовлетворились этим выводом.
Тем временем власти Китая называют теорию утечки «абсурдной».
Отметим, что ещё администрация Дональда Трампа обвинила ВОЗ в том, что организация действует в интересах властей КНР и помогает им скрыть информацию о происхождении COVID-19.
Между тем ВОЗ уже планирует организовать вторую фазу расследования истоков пандемии.
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