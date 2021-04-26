Мужской макияж стал популярнее в Японии из-за пандемии

Основа под тональный крем, тени для глаз, помада. Для японца Ёсихиро Камити макияж становится всё более..

[Ёсихиро Камити, житель Японии]:

«В условиях пандемии возможностей встречаться с людьми стало меньше. Раньше я уделял меньше внимания своей внешности. Но, как оказалось, это важно, поэтому я решил делать макияж».

Основа под тональный крем, тени для глаз, помада. Для японца Ёсихиро Камити макияж становится всё более привычным делом. Так он стремится лучше выглядеть во время видеоконференцсвязи. И в этом он не одинок. К помощи косметики прибегает всё больше японцев.

В косметическом салоне для мужчин Ikemen-Works говорят, что доходы заведения по сравнению с прошлым годом выросли на четверть.

[Такуми Тэдзука, владелец мужского салона красоты]:

«Раньше нашими клиентами были молодые люди до 30 лет. Но теперь, поскольку все стали работать удалённо, стало больше бизнесменов в возрасте 40, 50 и 60 лет».

По данным исследовательской компании «Фуджи Кэйдзай Груп», рынок мужской косметики в Японии продолжает быстро расти. Крупные бренды отмечают, что в некоторых магазинах продажи выросли более чем в 10 раз.

При этом растёт спрос и на онлайн-фильтры.

[Аюми Миямото, разработчица]:

«Мужчины стали нам писать по поводу фильтра Maquillage, который мы в прошлом году сделали для женщин. Они сказали, что также проводят онлайн-встречи, и было бы хорошо, если бы он был для мужчин. Мы поняли, что на него есть спрос».

Бренд мужской косметики Uno теперь расширяет возраст своей целевой аудитории до 40 лет. Кроме того, в магазинах косметики в Токио стали появляться исключительно мужские отделы.

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