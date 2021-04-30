Крупнейший цирк-шапито Венгрии оказался на грани краха из-за пандемии

Флориан Рихтер тренирует своих лошадей. Но он понятия не имеет, когда снова сможет с ними выступить...

Флориан Рихтер тренирует своих лошадей. Но он понятия не имеет, когда снова сможет с ними выступить.

Он владелец крупнейшего в Венгрии цирка-шапито, который больше года закрыт из-за пандемии.

Прямо перед премьерой нового сезона 2020 года правительство Венгрии объявило режим чрезвычайной ситуации. С тех пор не было ни одного представления.

[Флориан Рихтер, владелец цирка-шапито]:

«Пожилые всегда говорили мне, что всё образуется. Но уже почти полтора года ничего не происходит. Мне нужно мыслить с трёх сторон: как бизнесмен, как артист и как отец. Я главное звено этого цирка и не могу просто сдаться, не могу впасть в уныние».

Финансовое положение шапито близко к краху. Цирк стоит у небольшой деревни близ Будапешта. Несмотря на то, что расходы на содержание животных очень высокие, дохода нет никакого.

К концу февраля труппа потратила почти все деньги, которые копила в течение последних лет.

При этом в цирке больше всего животных по сравнению с другими шапито Венгрии. В общей сложности питомцев 50, включая индийского слона, восемь верблюдов, пять зебр, три пони и 32 лошади. Для ухода за всеми нужно не менее шести смотрителей.

[Флориан Рихтер, владелец цирка-шапито]:

«На это всё нужны деньги, очень много денег. Содержание такого хозяйства дорого стоит. Нужно вовремя платить всем зарплату. Ситуация непростая».

Настрой самих артистов тоже плохой. Неизвестно, сможет ли труппа выступить хотя бы в этом году. Кроме того, акробаты не могут тренироваться на месте. Они временно репетируют в городском цирке Будапешта.

Впрочем, Рихтер надеется, что цирк преодолеет это непростое время. Он сам – артист в седьмом поколении. Его семейная цирковая династия пережила две мировые войны и коммунизм. Он уверен, что пандемию он тоже переживёт.

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