Отчёт ООН: голод в мире стал масштабнее из-за пандемии

Проблема голода и недоедания в мире в прошлом году усугубилась. И немалую роль в этом сыграла..

[Доминик Буржон, представитель ФАО]:

«Все страны мира взяли на себя обязательство искоренить голод и все формы недоедания к 2030 году. И в этом докладе говорится, что мы не идём по правильному пути. Поэтому, когда речь идёт о голоде и недоедании, мы не достигаем ни одного показателя».

Проблема голода и недоедания в мире в прошлом году усугубилась. И немалую роль в этом сыграла пандемия коронавируса. Об этом говорит новый доклад нескольких подразделений ООН, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию, Всемирную продовольственную программу и ВОЗ.

В документе говорится, что в предыдущие пять лет число недоедающих оставалось почти неизменным. Однако в 2020-м оно выросло на 118 миллионов примерно до 768 миллионов человек.

[Марку Санчеш, соавтор доклада]:

«Пришёл COVID, и меры по сдерживанию пандемии привели к беспрецедентному экономическому спаду».

Это первая всеобъемлющая оценка продовольственной безопасности и питания со времени начала пандемии. Эксперты отмечают, что наибольший удар ощутили самые уязвимые группы населения.

[Вильма Тайлер, представительница ЮНИСЕФ]:

«Мы знаем, что из-за COVID и экономического спада проблема недоедания сохраняется во всех своих проявлениях. И в ЮНИСЕФ мы знаем, что самую высокую цену платят дети».

Из 768 миллионов недоедающих 418 миллионов проживают в Азии, 282 миллиона – в Африке и 60 миллионов – в Латинской Америке и Карибском бассейне. При этом в Африке недоедает более 20% населения. Это вдвое больше, чем в любом другом регионе.

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