Отчёт ООН: голод в мире стал масштабнее из-за пандемии
Проблема голода и недоедания в мире в прошлом году усугубилась. И немалую роль в этом сыграла..
Дата загрузки: 2021-07-13
[Доминик Буржон, представитель ФАО]:
«Все страны мира взяли на себя обязательство искоренить голод и все формы недоедания к 2030 году. И в этом докладе говорится, что мы не идём по правильному пути. Поэтому, когда речь идёт о голоде и недоедании, мы не достигаем ни одного показателя».
В документе говорится, что в предыдущие пять лет число недоедающих оставалось почти неизменным. Однако в 2020-м оно выросло на 118 миллионов примерно до 768 миллионов человек.
[Марку Санчеш, соавтор доклада]:
«Пришёл COVID, и меры по сдерживанию пандемии привели к беспрецедентному экономическому спаду».
Это первая всеобъемлющая оценка продовольственной безопасности и питания со времени начала пандемии. Эксперты отмечают, что наибольший удар ощутили самые уязвимые группы населения.
[Вильма Тайлер, представительница ЮНИСЕФ]:
«Мы знаем, что из-за COVID и экономического спада проблема недоедания сохраняется во всех своих проявлениях. И в ЮНИСЕФ мы знаем, что самую высокую цену платят дети».
Из 768 миллионов недоедающих 418 миллионов проживают в Азии, 282 миллиона – в Африке и 60 миллионов – в Латинской Америке и Карибском бассейне. При этом в Африке недоедает более 20% населения. Это вдвое больше, чем в любом другом регионе.
Короткая ссылка на эту страницу: