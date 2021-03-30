420 застрявших судов пройдут через Суэцкий канал за 3-4 дня

На Суэцком канале возобновилось судоходство. В очередях скопилось более 420 судов. С вечера понедельника до утра..

[Усама Рабиа, глава Администрации Суэцкого канала]:

«Это означает, что при таком темпе за три или три с половиной дня можно будет наверстать упущенное. В создавшейся ситуации мы будем работать круглосуточно».

На Суэцком канале возобновилось судоходство. В очередях скопилось более 420 судов. С вечера понедельника до утра вторника через канал в обоих направлениях провели 113 кораблей.

Суэцкий канал почти неделю был перекрыт 400-метровым контейнеровозом Ever Given. Он шёл во время песчаной бури при плохой видимости. Тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Marine сообщила, что контейнеровоз развернуло порывом сильного ветра. Судно встало по диагонали и упёрлось носом и кормой в противоположные берега.

В Администрации Суэцкого канала предполагают, что причинами аварии также могли быть человеческий фактор или технические неполадки.

Контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн вытягивали десять буксиров. Предварительно пришлось провести дноуглубительные работы. Разгрузки тяжёлых контейнеров удалось избежать.

Глава Администрации Суэцкого канала заявил, что управляющий орган потребует у виновника аварии компенсацию.

[Усама Рабиа, глава Администрации Суэцкого канала]:

«Администрация Суэцкого канала не виновата в произошедшем. Мы пострадали больше всех. Кто несёт ответственность и кто обязан выплатить компенсацию, выяснится в ходе расследования».

Суэцкий канал позволяет судам курсировать между Европой и Азией, не огибая Африку. За сутки по нему проходят примерно 100 кораблей. Из-за блокировки канала контейнеровозом Ever Given мировая торговля теряла почти десять миллиардов долларов в день.

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