В Южной Корее самый высокий прирост заболевших COVID с декабря 2020 года

В Южной Корее 6 июля выявили более 1200 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель..

[Ким Пу Кём, премьер-министр Южной Кореи]:

«Мы зарегистрировали более 1200 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель со времён третьей большой волны прошлой зимой».

В Южной Корее 6 июля выявили более 1200 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с конца декабря прошлого года. Об этом сообщил премьер-министр страны на экстренном заседании по вопросу реагирования на эпидемию.

По словам премьер-министра, официальные лица в ближайшее время решат, ужесточать ли существующие карантинные меры.

[Ким Пу Кём, премьер-министр Южной Кореи]:

«Правительство ещё на неделю сохранит текущие правила социального дистанцирования. Оно также сделает всё возможное, чтобы остановить распространение, приняв дополнительные меры дезинфекции».

Южная Корея пытается справиться уже с четвёртой волной пандемии. В настоящее время в стране распространяется дельта-вариант вируса, который считается более заразным и смертоносным.

Как говорят эксперты в области здравоохранения, особенно быстро болезнь передаётся среди невакцинированных молодых людей в возрасте до 30 лет. Премьер призвал их провериться на наличие заболевания.

[Ким Пу Кём, премьер-министр Южной Кореи]:

«Мы обращаемся с просьбой к людям от 20 до 30 лет. Пожалуйста, отправляйтесь в ближайший центр тестирования и сделайте тест, даже если у вас нет симптомов».

В Южной Корее живёт 52 миллиона человек. Треть из них уже сделала прививку, по меньшей мере, одной дозой вакцины.

Стоит отметить, что самый высокий за всю пандемию уровень заболеваемости в стране зарегистрировали 25 декабря прошлого года. Тогда выявили 1240 заболевших.

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