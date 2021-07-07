В Южной Корее самый высокий прирост заболевших COVID с декабря 2020 года
В Южной Корее 6 июля выявили более 1200 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель..
Дата загрузки: 2021-07-07
[Ким Пу Кём, премьер-министр Южной Кореи]:
«Мы зарегистрировали более 1200 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель со времён третьей большой волны прошлой зимой».
По словам премьер-министра, официальные лица в ближайшее время решат, ужесточать ли существующие карантинные меры.
[Ким Пу Кём, премьер-министр Южной Кореи]:
«Правительство ещё на неделю сохранит текущие правила социального дистанцирования. Оно также сделает всё возможное, чтобы остановить распространение, приняв дополнительные меры дезинфекции».
Южная Корея пытается справиться уже с четвёртой волной пандемии. В настоящее время в стране распространяется дельта-вариант вируса, который считается более заразным и смертоносным.
Как говорят эксперты в области здравоохранения, особенно быстро болезнь передаётся среди невакцинированных молодых людей в возрасте до 30 лет. Премьер призвал их провериться на наличие заболевания.
[Ким Пу Кём, премьер-министр Южной Кореи]:
«Мы обращаемся с просьбой к людям от 20 до 30 лет. Пожалуйста, отправляйтесь в ближайший центр тестирования и сделайте тест, даже если у вас нет симптомов».
В Южной Корее живёт 52 миллиона человек. Треть из них уже сделала прививку, по меньшей мере, одной дозой вакцины.
Стоит отметить, что самый высокий за всю пандемию уровень заболеваемости в стране зарегистрировали 25 декабря прошлого года. Тогда выявили 1240 заболевших.
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