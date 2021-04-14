В Южной Корее выявили рекордное с января суточное число заболевших COVID

В Южной Корее зарегистрировали 731 новый случай COVID-19. Об этом в среду объявило Министерство здравоохранения. Это..

В Южной Корее зарегистрировали 731 новый случай COVID-19. Об этом в среду объявило Министерство здравоохранения. Это антирекорд с начала января этого года.

В последние месяцы эпидемия в стране, хотя и не шла на спад, но число новых случаев не превышало 400-500 человек в сутки. Теперь же, похоже, наметился новый всплеск. При этом правительство пытается проводить масштабные тестирования и вакцинацию.

[Юн Тхэ Хо, представитель Главного управления при ЧС]:

«Если медики не будут справляться, то у нас не будет другого выбора, кроме как ужесточить социальное дистанцирование. Но ответственность и цель органов здравоохранения – этого не допустить».

Большинство новых случаев зафиксировали в Сеуле и на его окраинах. Вирус распространяется более чем в десяти городах и провинциях, несмотря на жёсткие правила социального дистанцирования.

Представители Министерства говорят, что готовы к следующей волне эпидемии. Так, доступно больше мест в палатах интенсивной терапии. При этом они предупредили граждан, что необходимо воздержаться от ненужных путешествий. В последнее время их стало больше на 15% в выходные дни.

Кроме того, представители Министерства здравоохранения Южной Кореи отмечают, что по-прежнему собираются закупать вакцину американской компании «Джонсон и Джонсон». Ранее профильное ведомство США рекомендовало приостановить использование этого препарата после сообщений о случаях тромбоза у пациентов, получивших дозу.

[Пэк Ён Ха, сотрудница Министерства здравоохранения]:

«Наши планы импорта не изменились. Но мы будем продолжать отслеживать эту проблему с Корейским агентством по контролю и профилактике заболеваний и предпринимать меры безопасности».

В целом в Южной Корее зафиксировали более 111 тысяч заболевших. Скончалось более 1700 человек.

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