Израиль и сектор Газа вторую неделю продолжают взаимные ракетные обстрелы
Израиль продолжил бомбардировку объектов группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Более недели не стихает противостояние между..
Дата загрузки: 2021-05-17
В то время как Израиль наносит точечные удары по пусковым установкам и базам группировки, с сектора Газа на него летят десятки ракет. Большинство перехватывает система противоракетной обороны «Железный купол». Однако некоторые снаряды попадают в цель. В целом жертвами конфликта уже стали десять израильтян, включая двоих детей.
Палестинцы говорят о десятках погибших на своей территории. Подтвердить эту информацию невозможно.
В одном из случаев израильская армия нацелилась на систему тоннелей, которую использовал ХАМАС. В результате она обрушилась, из-за чего было повреждено несколько жилых домов и погибли люди.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль всеми силами пытается избежать жертв среди гражданских, однако ХАМАС намеренно размещает свою военную инфраструктуру под домами людей.[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Мы нацелены на террористическую организацию, которая атакует наших мирных жителей и прячется за своими мирными жителями, используя их как живые щиты. Мы делаем всё возможное, чтобы уничтожить самих террористов».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий.[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:
«Мы собрались сегодня на фоне самой серьезной эскалации конфликта между Газой и Израилем за многие годы. Нынешние боевые действия ужасны. Этот последний виток насилия приводит к гибели людей, разрушениям и отчаянию и отодвигает всё дальше любые надежды на мир. Бои должны прекратиться, они должны прекратиться немедленно».
ХАМАС начал ракетный обстрел в прошлый понедельник. Причиной стала напряжённость из-за судебного процесса о выселении нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме и столкновения израильской полиции с палестинцами возле городской мечети Аль-Акса во время священного для мусульман месяца Рамадан.
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