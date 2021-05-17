Израиль и сектор Газа вторую неделю продолжают взаимные ракетные обстрелы

Израиль продолжил бомбардировку объектов группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Более недели не стихает противостояние между..

Израиль продолжил бомбардировку объектов группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Более недели не стихает противостояние между Израилем и палестинскими боевиками. Стороны обмениваются ракетными обстрелами.

В то время как Израиль наносит точечные удары по пусковым установкам и базам группировки, с сектора Газа на него летят десятки ракет. Большинство перехватывает система противоракетной обороны «Железный купол». Однако некоторые снаряды попадают в цель. В целом жертвами конфликта уже стали десять израильтян, включая двоих детей.

Палестинцы говорят о десятках погибших на своей территории. Подтвердить эту информацию невозможно.

В одном из случаев израильская армия нацелилась на систему тоннелей, которую использовал ХАМАС. В результате она обрушилась, из-за чего было повреждено несколько жилых домов и погибли люди.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль всеми силами пытается избежать жертв среди гражданских, однако ХАМАС намеренно размещает свою военную инфраструктуру под домами людей.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Мы нацелены на террористическую организацию, которая атакует наших мирных жителей и прячется за своими мирными жителями, используя их как живые щиты. Мы делаем всё возможное, чтобы уничтожить самих террористов».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий.

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:«Мы собрались сегодня на фоне самой серьезной эскалации конфликта между Газой и Израилем за многие годы. Нынешние боевые действия ужасны. Этот последний виток насилия приводит к гибели людей, разрушениям и отчаянию и отодвигает всё дальше любые надежды на мир. Бои должны прекратиться, они должны прекратиться немедленно».

ХАМАС начал ракетный обстрел в прошлый понедельник. Причиной стала напряжённость из-за судебного процесса о выселении нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме и столкновения израильской полиции с палестинцами возле городской мечети Аль-Акса во время священного для мусульман месяца Рамадан.

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