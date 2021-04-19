На озере в Италии испытывают электрокатер на подводных крыльях

В катере Candela Seven словно перед взлётом пристёгиваются ремнями и капитан, и пассажир. Это судно оборудовано..

В катере Candela Seven словно перед взлётом пристёгиваются ремнями и капитан, и пассажир. Это судно оборудовано подводными крыльями и во время движения приподнимается над водой. Его испытывают на озере Лаго-Маджоре в Италии.

Сама технология не нова. Подобную лодку тестировали здесь и в начале XX века. Но принципиальное отличие современного катера в том, что он электрический.

[Микель Мальберг, сотрудник компании Candela Speed Boat]:

«Сейчас катеру нужно примерно 25 лошадиных сил, чтобы развить скорость 20 узлов. Для обычной лодки потребовалось бы 100-120 лошадиных сил».

Подводные крылья, приподнимающие корпус катера, позволяют уменьшить трение на 80%. Благодаря этому на одном заряде батареи можно пройти до 90 километров. Разработчики говорят, что у судов на подводных крыльях есть как преимущества, так и недостатки, поэтому они внесли некоторые изменения.

[Микель Мальберг, сотрудник компании Candela Speed Boat]:

«Мы устранили все недостатки судов на подводных крыльях, поэтому сделали работу эффективнее. Кроме того, эти крылья выдвижные, их можно убрать и вытащить лодку на берег».

Катер оборудован датчиками, отслеживающими движение волн. Сигналы поступают в бортовой компьютер, и тот регулирует угол наклона подводных крыльев, чтобы уменьшить качку.

[Умберто Амос, покупатель]:

«Фантастика, когда идёшь со скоростью 22 узла и можешь говорить нормальным голосом, а также – не тратить топливо. Надеюсь, в будущем такое сможет испытать каждый. Этот катер не создаёт волн и не беспокоит тех, кто обитает в озере».

По словам разработчиков, развитие современных технологий позволило удешевить производство такого катера. Сейчас его покупка обойдётся примерно в 250 тысяч евро, но 25 лет назад пришлось бы заплатить 15 миллионов.

Производители считают, что электрические лодки на подводных крыльях – это будущее мирового судоходства. Первый электрический катер спустили на воду в сентябре прошлого года. С тех пор компания продала уже более 30 судов. Её руководители ожидают, что уже через несколько лет она будет продавать по 400 лодок в год.

Также в компании планируют строить подобные суда и паромы длиной до 60 метров. Первый такой паром с подводными крыльями пустят в Стокгольме в следующем году. Он будет вмещать 30 пассажиров.

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