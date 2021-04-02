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Лодка из пластика начала круиз по крупнейшему озеру Африки

Лодка из пластика начала круиз по крупнейшему озеру Африки

Лодка, полностью сделанная из пластика, начала плавание по озеру Виктория. Цель проекта – привлечь внимание к..

Дата загрузки: 2021-04-02

Лодка, полностью сделанная из пластика, начала плавание по озеру Виктория. Цель проекта – привлечь внимание к загрязнению водоёмов, в частности самого озера – крупнейшего в Африке. Ему угрожают пластик, сточные воды, а также бытовые и промышленные отходы, химикаты и удобрения с ферм.
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