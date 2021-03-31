В Индии очищают Ганг от цветочных отходов и делают из них ароматические палочки
Стартап в индийском городе Канпур делает из храмовых цветов ароматические палочки. Каждый год индийцы выбрасывают в..
Дата загрузки: 2021-03-31
[Анкит Агарвал, глава компании Phool]:
«Все пестициды и инсектициды, которыми обрабатывали цветы, смешиваются с речной водой, и она становится высокотоксичной».
Выброшенные цветы собирают, отделяют от мусора, а потом очищают от химических веществ. Из полученного сырья делают ароматические палочки, цветные порошки для фестиваля «Холи», биогумус и даже экологичную искусственную кожу.
[сотрудница компании]:
«Люди выбрасывают цветы, и появляются горы мусора. А мы собираем их и перерабатываем, поэтому очень гордимся этим».
Перерабатывающее предприятие появилось в Канпуре четыре года назад. Здесь работает примерно сто человек, в основном – женщины. Бизнес компании идёт в гору даже во время пандемии.
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