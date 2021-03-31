В Индии очищают Ганг от цветочных отходов и делают из них ароматические палочки

Стартап в индийском городе Канпур делает из храмовых цветов ароматические палочки. Каждый год индийцы выбрасывают в..

[Анкит Агарвал, глава компании Phool]:

«Все пестициды и инсектициды, которыми обрабатывали цветы, смешиваются с речной водой, и она становится высокотоксичной».

Стартап в индийском городе Канпур делает из храмовых цветов ароматические палочки. Каждый год индийцы выбрасывают в реки и водоёмы восемь миллионов тонн цветов, использованных во время религиозных церемоний.

Выброшенные цветы собирают, отделяют от мусора, а потом очищают от химических веществ. Из полученного сырья делают ароматические палочки, цветные порошки для фестиваля «Холи», биогумус и даже экологичную искусственную кожу.

[сотрудница компании]:

«Люди выбрасывают цветы, и появляются горы мусора. А мы собираем их и перерабатываем, поэтому очень гордимся этим».

Перерабатывающее предприятие появилось в Канпуре четыре года назад. Здесь работает примерно сто человек, в основном – женщины. Бизнес компании идёт в гору даже во время пандемии.

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