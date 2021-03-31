Телеканал NTD

В Индии очищают Ганг от цветочных отходов и делают из них ароматические палочки

В Индии очищают Ганг от цветочных отходов и делают из них ароматические палочки

Стартап в индийском городе Канпур делает из храмовых цветов ароматические палочки. Каждый год индийцы выбрасывают в..

Дата загрузки: 2021-03-31

Стартап в индийском городе Канпур делает из храмовых цветов ароматические палочки. Каждый год индийцы выбрасывают в реки и водоёмы восемь миллионов тонн цветов, использованных во время религиозных церемоний.

[Анкит Агарвал, глава компании Phool]:
«Все пестициды и инсектициды, которыми обрабатывали цветы, смешиваются с речной водой, и она становится высокотоксичной».

Выброшенные цветы собирают, отделяют от мусора, а потом очищают от химических веществ. Из полученного сырья делают ароматические палочки, цветные порошки для фестиваля «Холи», биогумус и даже экологичную искусственную кожу.

[сотрудница компании]:
«Люди выбрасывают цветы, и появляются горы мусора. А мы собираем их и перерабатываем, поэтому очень гордимся этим».

Перерабатывающее предприятие появилось в Канпуре четыре года назад. Здесь работает примерно сто человек, в основном – женщины. Бизнес компании идёт в гору даже во время пандемии.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...