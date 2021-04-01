Наводнение в Австралии: семейную устричную ферму буквально смыло водой

Австралиец Бретт Харпер проверяет состояние своей арендованной устричной фермы. И, похоже, недавнее наводнение на северо-восточном побережье Австралии мало что оставило нетронутым.

Бретт уже 27 лет выращивает сиднейских скальных устриц в Данбогане в 400 километрах от Сиднея. Его компания обычно производила около 540 тысяч устриц в год. Теперь же такого количества он достигнет нескоро. Прежде ему нужно будет потратить сотни тысячи долларов на восстановление.

[Бретт Харпер, производитель устриц]:

«Было слишком опасно выходить на воду и пытаться что-то спасти. Всё рушилось. Было непросто смотреть на происходящее на реке».

Спустя более недели после наводнения Бретт по-прежнему находит в воде унесённые вещи. Например, сегодня ему посчастливилось достать этот бак. Он также периодически выходит на своей лодке порыбачить.

[Бретт Харпер, производитель устриц]:

«Нам потребуется, наверное, три месяца, чтобы восстановить всю нашу инфраструктуру и отстроить основную ферму на реке. Что касается финансов, то вернуться к прежней прибыли мы сможем за два-три года. Второй промежуточный урожай, однолетний урожай, который мы будем продавать через 18 месяцев, серьёзно не пострадал, поэтому нам просто нужно ждать».

Наводнение смыло не только сами поддоны с устрицами, но и бетонные якоря, которые их удерживали. Теперь конструкции нужно отливать заново.

Страховой совет Австралии сообщает, что получил уже более 25 тысяч исков на выплаты страховок из-за наводнений на сумму более 290 миллионов долларов. Более 40 тысяч человек на северо-востоке Австралии были вынуждены покинуть свои дома. Ливень шёл пять дней. Его признали самым сильным более чем за полвека.

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