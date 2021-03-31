Жители Рима рады возвращению регулировщиков на Пьяцца Венеция

На знаменитую площадь Пьяцца Венеция в центре Рима вернулся привычный атрибут – дорожный регулировщик. Более года..

На знаменитую площадь Пьяцца Венеция в центре Рима вернулся привычный атрибут – дорожный регулировщик.

Более года этот подиум пустовал, поскольку рядом велись дорожные работы. Кроме того, из-за карантина и пандемии трафик на обычно загруженном перекрёстке был не столь оживлённым, поэтому в регулировании движения просто не было необходимости.

Теперь же две регулировщицы снова руководят движением машин. Офицеры говорят, что работа непростая, поэтому во время семичасового рабочего дня они сменяют друг друга каждые 30 минут.

[Кристина Корбуччи, регулировщица]:

«Тяжело семь часов проводить на ногах, но я считаю, что мне повезло работать в центре Рима. Это самый прекрасный город в мире. Но, конечно, устаю».

Полицейские говорят, что многие водители, особенно мужчины, не воспринимают их как офицеров и часто называют сеньорами или сеньоритами. Да и они сами на время забывают о своём статусе и представляют себя в роли исполнительниц на сцене.

[Кристина Корбуччи, регулировщица]:

«Это похоже даже не на балет, а на дирижирование оркестром. Мы должны двигаться так, чтобы водители понимали жесты наших рук. Эти движения должны быть медленными. Да, больше похоже на дирижёров».

Жители Рима рады снова увидеть регулировщиков на их привычном месте. Многие говорят, что это признак того, что жизнь возвращается в прежнее русло.

[жительница Рима]:

«Так приятно, мне очень нравится эта традиция». [жительница Рима]:

«Вернулось хотя бы немного привычных вещей». [жительница Рима]:

«Прекрасно, в Риме это существует много лет, это прекрасная традиция, очень красивая».

Регулировать движение на Пьяцца Венеция начали ещё в 20-х годах прошлого века. Раньше регулировщики в начале смены приносили на дорогу специальный деревянный постамент. В наши дни этого делать больше не надо. Подиум поднимается над дорогой автоматически.

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