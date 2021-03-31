Красная книга: африканским слонам угрожает исчезновение
Африканские слоны, живущие в лесах и саваннах, стоят перед угрозой полного исчезновения. Об этом сообщили представители..
Дата загрузки: 2021-03-31
Африканские слоны, живущие в лесах и саваннах, стоят перед угрозой полного исчезновения. Об этом сообщили представители Международного союза охраны природы. Они обновили статус этих животных в Красной книге, а также призвали немедленно остановить браконьерство ради слоновой кости.
[Бен Окита, защитник африканских слонов]:
«За 30 лет лесных слонов стало на 86% меньше, а саванных слонов стало меньше на 60% за 50 лет. Главные причины – охота на слоновую кость и потеря мест обитания».
Согласно исследованию, слон саванны «находится под угрозой исчезновения», а гораздо меньший и более лёгкий лесной слон находится «в критической опасности». Это последняя категория перед исчезновением в дикой природе.
[Бен Окита, защитник африканских слонов]:
«Результаты очень тревожные, поскольку животные, которые включены в Красную книгу, продолжают вымирать. В Красной книге после категории «на грани исчезновения» идёт категория – «исчезнувший в дикой природе»».
Ранее Международный союз охраны природы рассматривал саванных и лесных слонов вместе, считая их уязвимым видом. Однако позже он решил их разделить, поскольку генетические анализы показали, что это разные виды.
[Бен Окита, защитник африканских слонов]:
«Теряя слонов, мы теряем многое. И люди этого не понимают, пока не потеряют. Никто не хочет этого. Вот почему мы хотим, чтобы мир узнал, что этот вид находится в большой опасности, и нужно остановить его исчезновение».
В целом в дикой природе насчитывается около 415 тысяч африканских слонов.
Несмотря на общее сокращение, некоторые популяции лесных слонов восстанавливаются благодаря успешным природоохранным мерам, например в Габоне и Республике Конго.
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