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Новый закон подарит служебным собакам Польши счастливую старость

Новый закон подарит служебным собакам Польши счастливую старость

Немецкая овчарка Орт проходит обучение со своим наставником, отрабатывая атаку на правонарушителя. Чтобы участвовать в операциях,..

Дата загрузки: 2021-03-30

Немецкая овчарка Орт проходит обучение со своим наставником, отрабатывая атаку на правонарушителя. Чтобы участвовать в операциях, полицейские собаки должны быть в наилучшей форме.

Они находят людей среди обломков, выслеживают подозреваемых по запаху, вынюхивают наркотики и взрывчатку, а также помогают сдерживать агрессивные группы людей.

Но что с ними происходит, когда они становятся слишком старыми для такой активной работы?

[Павел Кучнио, полицейский]:
«Наша служба требует, чтобы мы подружились с собакой. Собака должна доверять мне, а я – ей. Я знаю её особенности поведения, а она – мои. Даже не могу представить, чтобы отдать её в приют или усыпить. Думаю, что каждая собака должна провести спокойную старость со своим хозяином».

Каждый год около 10% служебных животных Польши выходят на пенсию. Но дальнейшая судьба полицейских, пограничных и собак других служб больше похожа на лотерею.

Зависит от финансового положения и обстоятельств офицеров, с которыми они работали. То же касается и лошадей. Расходы на их содержание довольно высокие, и многие наставники не могут оставить их себе.

[Дариуш Малковский, офицер, работающий с лошадьми]:
«Я хотел бы его забрать после ухода на пенсию, но нет возможности. Мне пришлось бы платить за его содержание в конюшне».

В итоге некоторые лошади оказываются в частных компаниях, где выполняют посильную работу. В самом худшем случае их отправляют на убой или усыпляют.

[Катаржина Кучинск, полицейский]:
«Нельзя считать, что это нормальное положение дел. Эти животные работали на государство, поэтому на пенсии за ними должны ухаживать. Лошади заслужили зелёный луг».

В Польше предлагают принять закон, который подтвердит негласное правило о том, что наставники животных имеют приоритет и могут забрать животное себе после того, как оно выходит на пенсию. В противном случае собаке или лошади ищут новых хозяев.

Но самое главное – закон расширит обязанности государства: оно должно будет выделять владельцам финансирование на содержание и ветеринарные услуги. Как ожидается, польский парламент одобрит изменения.
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