Торговый доклад США: Китай – ведущий нарушитель в сфере перепроизводства

Первый торговый доклад администрации Байдена призывает Китай изменить свои торговые практики. В документе Пекин назвали ведущим в мире нарушителем в области избыточного производства в нескольких секторах.

Свои выводы правительство США представило в ежегодном отчёте о состоянии национальной торговли. При его составлении детально изучили 65 торговых партнёров Соединённых Штатов. На них приходится почти вся международная торговля товарами со стороны Вашингтона и почти 90% торговли услугами.

В докладе сообщается, что торговый представитель США Кэтрин Тай будет применять жёсткий подход к вредоносным торговым практикам Китая.

Одна из таких практик – промышленный план, известный как «Сделано в Китае-2025». Его цель – заменить иностранные продукцию и услуги на китайские не только на внутреннем рынке, но также по всему миру.

Американский исследовательский центр международной политики под названием «Совет по международным отношениям» в связи с этим уже выразил крайнюю обеспокоенность. В частности, он задаётся вопросом, как же Китай собирается добиваться таких целей.

Как предполагается, Пекин будет заставлять международные компании передавать свои технологии местным фирмам в обмен на доступ на китайский рынок. По мнению организации, такая политика будет способствовать краже интеллектуальной собственности и кибершпионажу.

Тем временем, в докладе правительства отмечается, что независимо от того, добьётся ли Китай своей цели, даже попытки осуществить его план уже принесут ущерб мировой торговле. Так, он создаст критический переизбыток продукции в нескольких секторах, когда предложение будет значительно превышать спрос.

Переизбыток ведёт к падению цен, сокращению рабочих мест и даже банкротству некоторых компаний. При этом китайские компании в такой ситуации оказываются в привилегированном положении, поскольку они часто принадлежат партийным чиновникам и имеют доступ к государственной казне и дотациям.

В американском отчёте Китаю также напомнили о его обязательствах в рамках последнего торгового соглашения, который согласовал с КНР Дональд Трамп. Согласно нему, Пекин в 2020 и 21 годах должен купить дополнительный объём американских товаров и услуг на сумму в 200 миллиардов долларов. Пока Китай приобрёл только треть этого количества.

При этом, пока неясно, будет ли администрация Байдена предпринимать какие-либо ответные меры, если Китай не выполнит своих обещаний.