Глобальный рейтинг брендов: США лидируют, Китай обогнал Европу

Amazon и Apple – это компании с наибольшей рыночной стоимостью в мире. Однако китайские бренды поднимаются..

Amazon и Apple – это компании с наибольшей рыночной стоимостью в мире. Однако китайские бренды поднимаются в списке лидеров и уже превосходят ведущие европейские компании. Об этом говорит новый глобальный рейтинг компании Kantar’s BrandZ.

[Натали Бердет, представительница Kantar’s BrandZ]:

«Итак, во-первых, мы наблюдаем невероятный рост – 42%, а общая стоимость 100 крупнейших компаний составляет 7,1 триллиона долларов. Это как ВВП Франции и Германии вместе взятые».

Amazon, основанная в 1994 году Джеффом Безосом, остаётся самым дорогим брендом в мире с оценочной стоимостью 684 миллиарда долларов. За ней следует Apple, основанная в 1976 году, с ценой в 612 миллиардов долларов. Затем идёт Google, который оценивают в 458 миллиардов.

В целом первое место по-прежнему у американских брендов. На них в списке из 100 ведущих брендов приходится 74%.

При этом на пятом месте расположилась Tencent – крупнейшая китайская компания, занимающаяся социальными сетями и видеоиграми, а седьмое место занимает Alibaba.

Пять брендов из списка за год увеличили свою стоимость более чем в два раза. По этому показателю лидирует китайские гиганты электронной коммерции Pinduoduo и Meituan. За ними следует ведущий в Китае производитель спиртных напитков Moutai, а также китайский TikTok и американская компания Tesla.

Tesla, основанная в 2003 году, – самый быстрорастущий бренд и самая дорогая автомобильная марка. В годовом исчислении она увеличила свою стоимость на 275% до 42,6 миллиарда долларов.

Что касается европейских брендов, то их лидерство за последние десять лет сократилось с 20 до 8%. Для китайских этот показатель наоборот увеличился с 11 до 14%.

Лидером среди европейских брендов стала французская Louis Vuitton, занявшая 21-е место. За ней следует немецкая компания программного обеспечения SAP, занимающая 26-е место. Единственным британским брендом в списке стал оператор Vodafone, занявший 60-е место.

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