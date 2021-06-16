ЕС и США разрешили самый длительный спор в истории ВТО

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала перемирие между Европейским союзом и США, положившее конец самому продолжительному спору в истории Всемирной торговой организации.

Обе стороны договорились на пять лет отменить пошлины на товары объёмом 11 с половиной миллиардов долларов: от вина из ЕС до табака и спиртных напитков из США.

Тарифы были введены на взаимной основе из-за недовольства Вашингтона и Брюсселя государственными субсидиями в авиационный сектор. В США их выделяли американской авиастроительной компании Boeing, а в ЕС – её европейскому конкуренту Airbus.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Сегодняшнее соглашение действительно открывает новую главу в наших отношениях, потому что мы переходим от судебных разбирательств к сотрудничеству в области авиации. И это после почти 20 лет споров. Это самый продолжительный торговый спор в истории ВТО».

Торговый представитель США Кэтрин Тай говорит, что спор позволил другим странам развивать свои собственные отрасли.

[Кэтрин Тай, торговый представитель США]:

«В течение почти 20 лет мы боролись друг с другом в условиях конкуренции между нашими отраслями. Пока мы участвовали в этой борьбе, другие воспользовались возможностью, чтобы запустить свои собственные отрасли, и мы были слишком заняты борьбой друг с другом, чтобы обращать на это внимание».

Она добавила, что недавно достигнутая сделка позволит обеим сторонам обсудить, как противодействовать инвестициям в авиацию со стороны «нерыночных субъектов», имея в виду в частности Китай.

[Кэтрин Тай, торговый представитель США]:

«Сделка по большим гражданским самолетам включает в себя обязательство сотрудничать для противодействия угрозе, исходящей от китайских амбиций по созданию авиационного сектора нерыночными методами».

США и ЕС также договорились создать рабочую группу по этому вопросу, предоставлять финансирование на рыночных условиях, быть прозрачными в отношении финансирования, а также избегать поддержки, которая может нанести ущерб другой стороне.

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