Вашингтон принял пакет мер, чтобы противостоять технологической угрозе со стороны Китая

Американский Сенат принял закон, который увеличит способность США противостоять китайским технологиям. 68 членов верхней палаты Конгресса проголосовали за пакет мер, 32 – против.

Как ожидается, на технологии и исследования выделят около 190 миллиардов долларов.

Обычно республиканцы и демократы имеют кардинально противоположные мнения по многим вопросам. Однако в этом их взгляды сходятся.

[Роджер Уикер, сенатор-республиканец]:

«Это возможность для Соединённых Штатов нанести удар в ответ на недобросовестную конкуренцию, которую мы наблюдаем со стороны коммунистического Китая, и это возможность изменить правила игры с точки зрения географического разнообразия в наших исследованиях».

Закон касается как инвестиций в компании США, так и противодействия влиянию Китая.

Он включает дополнительные 54 миллиарда долларов на производство и исследования полупроводников и телекоммуникационного оборудования. В том числе на создание микросхем, которые обходятся автопроизводителям в миллиарды долларов.

Также в пакет включены меры по сдерживанию китайского технологического сектора. Так, в нём есть положение, которое запрещает федеральным служащим загружать приложение для социальных сетей TikTok на свои рабочие устройства.

В дополнение к этому, законопроект запрещает покупку дронов компаний, поддерживаемых властями КНР.

Теперь закон отправляется на утверждение в палату представителей Конгресса. После этого он окажется на столе у президента.

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