Вашингтон принял пакет мер, чтобы противостоять технологической угрозе со стороны Китая
Американский Сенат принял закон, который увеличит способность США противостоять китайским технологиям. 68 членов верхней палаты Конгресса..
Дата загрузки: 2021-06-09
Как ожидается, на технологии и исследования выделят около 190 миллиардов долларов.
Обычно республиканцы и демократы имеют кардинально противоположные мнения по многим вопросам. Однако в этом их взгляды сходятся.
[Роджер Уикер, сенатор-республиканец]:
«Это возможность для Соединённых Штатов нанести удар в ответ на недобросовестную конкуренцию, которую мы наблюдаем со стороны коммунистического Китая, и это возможность изменить правила игры с точки зрения географического разнообразия в наших исследованиях».
Закон касается как инвестиций в компании США, так и противодействия влиянию Китая.
Он включает дополнительные 54 миллиарда долларов на производство и исследования полупроводников и телекоммуникационного оборудования. В том числе на создание микросхем, которые обходятся автопроизводителям в миллиарды долларов.
Также в пакет включены меры по сдерживанию китайского технологического сектора. Так, в нём есть положение, которое запрещает федеральным служащим загружать приложение для социальных сетей TikTok на свои рабочие устройства.
В дополнение к этому, законопроект запрещает покупку дронов компаний, поддерживаемых властями КНР.
Теперь закон отправляется на утверждение в палату представителей Конгресса. После этого он окажется на столе у президента.
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