МАГАТЭ: Иран не смог объяснить следы урана на незадекларированных объектах

Запасы обогащённого урана в Иране в 16 раз превышают объём, оговоренный в ядерной сделке 2015 года...

Запасы обогащённого урана в Иране в 16 раз превышают объём, оговоренный в ядерной сделке 2015 года. Об этом сообщает агентство МАГАТЭ в своём новом отчёте. Согласно нему, объёмы урана составляют более 3200 килограммов.

Лимит по договору – 202 килограмма. При этом до подписания соглашения в распоряжении Тегерана было более шести тонн обогащённого урана.

Кроме того, в своём отдельном отчёте МАГАТЭ сообщило, что Иран не смог объяснить следы урана, найденные на трёх незадекларированных объектах.

Это, возможно, приведёт к новому дипломатическому конфликту между Тегераном и Западом.

Кроме того, под угрозой оказались ядерные переговоры, которые уже три месяца идут в Вене. В них участвуют представители Тегерана, а также пять стран, которые изначально заключили с Ираном сделку: США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.

Стоит отметить, что с приходом к власти в США Джо Байдена Вашингтон дал понять, что готов вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий.

В 2018 году страну из него вывел Дональд Трамп, назвав договор провальным. После этого США вернули санкции в отношении Тегерана, а Иран начал постепенно отходить от выполнения условий сделки.

В феврале Иран согласился снова допустить на свои объекты инспекторов МАГАТЭ. Однако пока неясно, смогут ли отчёты агентства заставить Тегеран сдержать его ядерную программу.

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