МАГАТЭ: Иран не смог объяснить следы урана на незадекларированных объектах
Запасы обогащённого урана в Иране в 16 раз превышают объём, оговоренный в ядерной сделке 2015 года...
Дата загрузки: 2021-06-01
Лимит по договору – 202 килограмма. При этом до подписания соглашения в распоряжении Тегерана было более шести тонн обогащённого урана.
Кроме того, в своём отдельном отчёте МАГАТЭ сообщило, что Иран не смог объяснить следы урана, найденные на трёх незадекларированных объектах.
Это, возможно, приведёт к новому дипломатическому конфликту между Тегераном и Западом.
Кроме того, под угрозой оказались ядерные переговоры, которые уже три месяца идут в Вене. В них участвуют представители Тегерана, а также пять стран, которые изначально заключили с Ираном сделку: США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.
Стоит отметить, что с приходом к власти в США Джо Байдена Вашингтон дал понять, что готов вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий.
В 2018 году страну из него вывел Дональд Трамп, назвав договор провальным. После этого США вернули санкции в отношении Тегерана, а Иран начал постепенно отходить от выполнения условий сделки.
В феврале Иран согласился снова допустить на свои объекты инспекторов МАГАТЭ. Однако пока неясно, смогут ли отчёты агентства заставить Тегеран сдержать его ядерную программу.
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