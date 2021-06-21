Австралия будет решать винный спор с Китаем в ВТО

Австралия подала официальную жалобу во Всемирную торговую организацию на Китай, который в прошлом году ввёл антидемпинговые..

[Дэн Техан, министр торговли Австралии]:

«Мы готовы сесть за стол переговоров с китайскими властями, чтобы урегулировать этот спор. Но в ходе наших двусторонних дискуссий на высоком уровне решение этого вопроса не продвигается. Поэтому мы обращаемся во Всемирную торговую организацию».

Австралия подала официальную жалобу во Всемирную торговую организацию на Китай, который в прошлом году ввёл антидемпинговые пошлины на австралийское вино. Тарифы составили от 107 до 212%. При этом правительство Австралии отрицает искусственное занижение цен на продукцию.

Отношения между Австралией и Китаем начали портиться в 2018 году, когда австралийское правительство запретило китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies прокладывать интернет-кабель на Соломоновы острова. Оно опасалось, что это может угрожать кибербезопасности в регионе.

Ситуация ещё больше накалилась в прошлом году после того, как власти Австралии призвали провести международное расследование и выяснить, откуда произошёл новый коронавирус.

Китай отреагировал введением высоких пошлин на вино и ячмень. Также он ограничил импорт австралийского угля, говядины и винограда. США назвали это «экономическим насилием».

[Дэн Техан, министр торговли Австралии]:

«Мы экспортировали в Китай вина на сумму 1,1 миллиарда долларов. По последним оценкам, экспорт снизился до 20 миллионов долларов. То есть, как видите, австралийская винодельческая промышленность потеряла больше миллиарда долларов».

Министр торговли Австралии заявляет, что действия китайских властей нанесли значительный ущерб разным отраслям экономики Австралии. Поэтому он считает необходимым разрешить торговый спор, используя все возможные пути.

В прошлом году Австралия подала жалобу в ВТО на решение Китая ввести высокие тарифы на импорт австралийского ячменя.

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