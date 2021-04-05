В Центральном парке Нью-Йорка развелось слишком много наблюдателей за птицами
Наблюдение за птицами становится всё более популярным занятием в Нью-Йорке. Люди обнаружили, что так можно по-прежнему..
Дата загрузки: 2021-04-05
Наблюдение за птицами становится всё более популярным занятием в Нью-Йорке. Люди обнаружили, что так можно по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и одновременно наслаждаться общением с природой и другими гуляющими.
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