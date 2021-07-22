Зелёные оазисы прямо в городе: как запустение помогло природе
Эти зелёные участки на окраине Бухареста – результат многих лет халатности и запустения. После Румынской революции..
Дата загрузки: 2021-07-22
Теперь же экологи пытаются сохранить эти неожиданные островки биоразнообразия. Они начали двухлетний проект по переписи всех видов животных и птиц. Потом они хотят внести эти оазисы в список охраняемых территорий.
[Дан Барбулеску, менеджер Ассоциации природного парка]:
«У Бухареста есть значительное преимущество, поскольку он расположен в низменности с высоким уровнем грунтовых вод. Это помогло таким видам, как выдры, водоплавающим птицам, среди которых цапли, чайки, а также хищным птицам, включая болотных луней».
В этой местности также обитают черепахи, змеи, ондатры, крачки, пустельги и бакланы. Местные жители говорят, что живут будто в зоопарке.
[Реза Заре, житель Бухареста]:
«Я не могу назвать виды, но то, что я вижу возле своего дома – лучше того, что показывают по телевизору. Сотни птиц, которых не увидишь на фото, в книгах и по ТВ».
Экологи хотят расширить территорию природного парка «Вакарести» в Бухаресте площадью около 180 гектаров. А он уже один из крупнейших городских водно-болотных угодий в Европе. Статус защищённого получил в 2016 году после многих лет усилий.
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