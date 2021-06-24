Сотни морских львов оккупировали побережье Чили, спасаясь от косаток
Более 300 морских львов оккупировали пляжи чилийского города Томе в области Био-Био. Местные власти считают, что..
Дата загрузки: 2021-06-24
[житель Томе]:
«Это какое-то бедствие в виде морских львов. Целых 28 лет никто не контролировал популяцию, чтобы снизить численность».
Власти попросили людей не кормить морских львов и не приближаться к ним. Но зрителей здесь много.
[турист]:
«Мы приехали посмотреть на морских львов, поскольку для нас это что-то новое. Я живу в Консепсьоне, но мы всё равно приехали сюда».
[туристка]:
«Это удивительно. Но мне жалко их, потому что им угрожают косатки».
В Чили морские львы находятся под охраной государства. В стране насчитывается более 130 тысяч этих животных. Больше всего их на юге Чили.
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