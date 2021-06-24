Сотни морских львов оккупировали побережье Чили, спасаясь от косаток

Более 300 морских львов оккупировали пляжи чилийского города Томе в области Био-Био. Местные власти считают, что..

[житель Томе]:

«Это какое-то бедствие в виде морских львов. Целых 28 лет никто не контролировал популяцию, чтобы снизить численность».

Более 300 морских львов оккупировали пляжи чилийского города Томе в области Био-Био. Местные власти считают, что на побережье их мог выгнать штормовой ветер, либо животные спасаются от хищных косаток.

Власти попросили людей не кормить морских львов и не приближаться к ним. Но зрителей здесь много.

[турист]:

«Мы приехали посмотреть на морских львов, поскольку для нас это что-то новое. Я живу в Консепсьоне, но мы всё равно приехали сюда». [туристка]:

«Это удивительно. Но мне жалко их, потому что им угрожают косатки».

В Чили морские львы находятся под охраной государства. В стране насчитывается более 130 тысяч этих животных. Больше всего их на юге Чили.

Короткая ссылка на эту страницу: