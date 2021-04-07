Японский самурай надеялся на Олимпиаду, но иностранных гостей не пустят

Косиро Минамото надеялся, что во время Олимпиады его зал в центре Токио посетит много иностранных гостей,..

Косиро Минамото надеялся, что во время Олимпиады его зал в центре Токио посетит много иностранных гостей, и он будет обучать их самурайским премудростям.

Однако решение оргкомитета Игр-2020 провести Олимпиаду без иностранных зрителей разрушило его планы.

Минамото изучает боевые искусства последние 35 лет. Он известен благодаря своему стилю под названием Бугаку, или «танец воина». Это уникальное выступление сочетает искусство владения самурайским мечом с песнями и танцами.

Последние 10 лет Косиро преподавал Бугаку иностранным туристам. Он также рассказывает гостям о культуре самураев, включая их доспехи.

[Косиро Минамото, самурай]:

«Я показываю Бугаку, поскольку хочу рассказать о том, что самураи не только сражались или тренировались. Они также были образованными людьми и увлекались культурой, например, театром Но и чайными церемониями».

Минамото надеялся, что Олимпиада станет глотком свежего воздуха для его школы, которая очень пострадала от пандемии. 90% его клиентов были иностранцами. На подготовку, оборудование и ремонт помещения перед Олимпиадой он потратил около 45 тысяч долларов.

Впрочем, он не сдаётся. Теперь он сконцентрировался на онлайн-уроках. С мечом-катаной в одной руке и планшетом в другой он обучает самурайскому искусству всех желающих. Но с занятиями лицом к лицу это не сравнить.

[Косиро Минамото, самурай]:

«На занятиях вживую можно поправить положение тела учеников, научить их большему количеству поз и техник. Это сложно сделать на онлайн-занятиях. Через плоский экран студентам сложно понять или увидеть, что я делаю».

Минамото берёт по 85 долларов за индивидуальные занятия с человека и по 18 долларов за уроки онлайн. Большинство его клиентов – из Европы и США.

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