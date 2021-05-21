Иностранные болельщики смогут приехать на Евро-2020 в Санкт-Петербург

Иностранные болельщики смогут приехать в Санкт-Петербург на чемпионат Европы по футболу – 2020. При этом им..

Иностранные болельщики смогут приехать в Санкт-Петербург на чемпионат Европы по футболу – 2020. При этом им не нужно оформлять российскую визу, но у них должен быть отрицательный тест на COVID-19. В Северной столице с 12 июня по 2 июля пройдут семь матчей, включая четвертьфинал. При этом стадион «Газпром Арена» будет заполнен только наполовину.

Зрители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

[Дмитрий, житель Санкт-Петербурга]:

«Я не болельщик, но понимаю, что для людей это очень важная история. Я люблю путешествовать, и у меня сейчас закрыта эта возможность. Для меня это большая потеря, а для болельщиков это такая же большая потеря. Я их прекрасно понимаю. Поэтому я считаю, что если всё соблюдается, то всё хорошо». [Кирилл, житель Санкт-Петербурга]:

«Пандемия по всему миру, и многие страны закрыли все въезды и выезды. Наверное, не очень правильное решение давать разрешение на въезд всем болельщикам. Все уже переходят на онлайн-формат. Почему бы не сделать онлайн-формат».

Российские власти также упростят процедуру получения визы для официальных лиц европейской спортивной организации УЕФА, волонтёров и журналистов.

Турнир Евро-2020 из-за пандемии перенесли на этот год. Обычно чемпионат проходит в одной или двух соседних странах. Однако по случаю 60-летия со дня проведения первого чемпионата Европы организаторы выбрали новый формат.

В этот раз соревнования пройдут на 11 стадионах в 11 городах десяти стран. Матчи должен был принять и Дублин, но из-за плохой эпидемиологической ситуации их перенесли в Санкт-Петербург. Турнир продлится с 11 июня по 11 июля.

Короткая ссылка на эту страницу: