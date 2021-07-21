Почему шесть польских пловцов выслали с Олимпиады в Токио домой

Шесть польских пловцов вернули домой с Олимпиады в Токио. Причина – системная ошибка. Федерация плавания Польши включила в команду слишком много спортсменов. Члены команды выяснили, что их нет в официальных олимпийских списках, только по прибытии в Токио.

В целом от Польши поехало 23 пловца. Но теперь их осталось 17.

Пловчиха Алисья Тхорз уже участвовала в Олимпиадах 2012 и 16 годов. Она одна из тех, кто не нашёл себя в списке токийских Игр.

[Алисья Тхорз, вернувшаяся с Олимпиады]:

«Мне грустно и больно, ощущаю злость и беспомощность. Это сложно даже описать. Мы готовимся к Олимпиаде не две-три недели. На это уходят несколько месяцев и даже лет тяжёлой работы. Мы всё время отдаём тренировкам и забываем о семье».

Тхорз говорит, что высланные пловцы уже общаются со своими юристами и, скорее всего, будут подавать иски в суд.

Между тем, глава Федерации плавания Польши отмечает, что абсолютно понимает чувства пловцов. По его словам, ошибка вышла из-за желания послать на Олимпиаду как можно больше спортсменов.

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