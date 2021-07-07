Лучший тренер: польская скалолазка готовится к Токио-2020 под присмотром пса

Пёс по кличке Локи вдохновляет польскую спортсменку Александру Мирослав во время тренировок. Она готовится к Олимпиаде..

[Александра Мирослав, спортсменка]:

«Локи – мой компаньон. С ним тренироваться интереснее. А ещё он заставляет меня больше сосредоточиваться на занятиях и учиться не обращать внимания на отвлекающие факторы. Это может принести положительные результаты на соревнованиях. Но в целом с ним просто веселее».

Пёс по кличке Локи вдохновляет польскую спортсменку Александру Мирослав во время тренировок. Она готовится к Олимпиаде в Токио, где будет соревноваться в скалолазании. Этот вид спорта впервые включили в программу Олимпийских игр.

Александра единственной из Польши выступит на Олимпиаде в категории спортивное скалолазание.

[Александра Мирослав, спортсменка]:

«Я очень горжусь, но в то же время чувствую огромную ответственность, поскольку всё внимание на мне, на моих тренировках. Но я очень рада, что поеду на игры. Я надеялась, что кто-нибудь ещё пройдёт квалификацию, но оказалось, что в команде скалолазов буду только я».

Спортсменка специализируется в лазании на скорость, но ей придётся соревноваться ещё в двух дисциплинах. В программу включили лазание на трудность и боулдеринг. Соревноваться будут 20 мужчин и 20 женщин.

[Александра Мирослав, спортсменка]:

«Мне нравится соревноваться. Для меня это награда за все мои тренировки, за всю работу. Я иду выступать с улыбкой, думая, что продемонстрирую свои достижения. Мне нравится эта атмосфера, адреналин и даже стресс. Он не парализует, а мобилизует меня, и я чувствую себя как рыба в воде».

Александра – двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по скалолазанию. Она вместе с другими спортсменами-скалолазами будет выступать в токийском спортивном парке Аоми с 3 по 6 августа.

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