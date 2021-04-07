США начали непрямые переговоры с Ираном по возвращению к сделке 2015 года

США активизируют процесс возвращения к договору 2015 года по иранской ядерной программе. В то время как..

[Нед Прайс, спикер Госдепартамента США]:

«Обсуждения в Вене, даже несмотря на то, что мы не встречаемся с иранцами лицом к лицу, – это важный и конструктивный шаг. Это потенциально полезный шаг, поскольку мы пытаемся определить, что иранцы готовы сделать, чтобы снова начать выполнять строгие ограничения соглашения 2015 года. Мы, возможно, тоже должны будем вернуться к выполнению наших обязательств».

США активизируют процесс возвращения к договору 2015 года по иранской ядерной программе. В то время как в Вене представители Ирана встретились с коллегами из пяти государств, которые всё ещё участвуют в соглашении, Вашингтон начал с Тегераном непрямые переговоры.

В переговорах лицом к лицу участвовали представители Великобритании, Китая, Франции, Германии и России. По их результатам представитель российской делегации Михаил Ульянов написал, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий произойдёт нескоро, однако уже создана специальная комиссия, которая будет заниматься этим вопросом.

В 2018 году Дональд Трамп вывел США из договора, а также начал кампанию максимального давления на Тегеран, включая введение прошлых, а также новых санкций.

С тех пор Иран неуклонно нарушает ограничения сделки, такие как количество обогащённого урана, которое он может накапливать, и чистота, до которой уран может быть обогащён.

Так Тегеран пытается оказать давление на другие страны, участвующие в договоре, чтобы они компенсировали ему жёсткие санкции Вашингтона.

Президент США Джо Байден заявил, что хочет вернуться к первоначальной сделке, но Иран должен перестать нарушать её условия. Тегеран же утверждает, что Соединённые Штаты первыми нарушили сделку своим выходом, поэтому Вашингтон должен сделать первый шаг, сняв санкции.

[Нед Прайс, спикер Госдепартамента США]:

«Призывы иранцев к тому, чтобы Соединённые Штаты предприняли односторонние шаги или примирительные инициативы, я не считаю конструктивными».

Конечная цель договора – помешать Ирану разработать атомную бомбу. Однако Тегеран утверждает, что цели его ядерной программы исключительно мирные.

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