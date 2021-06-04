За 50 дней до Игр-2020 в Токио представили пьедестал и музыку для церемонии награждения

За 50 дней до летних Игр-2020 в Токио представили пьедестал почёта, музыкальную композицию для церемонии награждения..

За 50 дней до летних Игр-2020 в Токио представили пьедестал почёта, музыкальную композицию для церемонии награждения и форму волонтёров, которые будут в ней участвовать. Также на подиум вынесли олимпийские талисманы и медали на специальных подносах.

Олимпиаду в Токио из-за пандемии перенесли на год.

[Сэйко Хасимото, глава оргкомитета Олимпиады-2020]:

«Спортсмены собирались выступить на Играх в Токио в 2020 году, но оказались в сложной ситуации, когда не смогли участвовать ни в Олимпиаде, ни в тренировках. Думаю, вы за прошедший год преодолели огромные трудности. Через 50 дней мы сможем приветствовать вас на этой сцене, и мы уже готовы открыть Игры».

По словам организаторов Игр, олимпийский пьедестал сделан из переработанного пластика. Встроенные символы также изготовлены из вторсырья. Для них использовали алюминий, оставшийся после разборки временных домов для пострадавших в ходе землетрясения в 2011 году.

Подносы для олимпийских медалей сделаны из перерабатываемого термопластичного полимера. Для костюмов волонтёров использовали экологически чистый материал из переработанных волокон.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июня. Паралимпийские игры стартуют 24 августа.

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