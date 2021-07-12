США и Россия договорились в СБ ООН о доставке гуманитарной помощи в Сирию

[Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН]:«Благодаря этой резолюции миллионы сирийцев могут вздохнуть с облегчением, зная, что жизненно важная гуманитарная помощь послезавтра продолжит поступать в Идлиб через КПП Баб-эль-Хава. И родители могут спать спокойно, зная, что в ближайшие 12 месяцев их дети будут сыты».

Совет Безопасности ООН продлил операцию по трансграничной помощи Сирии из Турции. Россия согласилась на компромисс в переговорах с США, что обеспечило доставку гуманитарной помощи миллионам сирийцев в ближайшие 12 месяцев.

Россия назвала единогласное решение 15 членов Совета Безопасности важным моментом.

[Василий Небензя, посол России в ООН]:

«Сегодня мы присутствуем при историческом моменте. Впервые Россия и США смогли не просто договориться, но и представить совместный текст, который поддержали все наши коллеги по Совету».

Полномочия СБ ООН на долгосрочную операцию по оказанию гуманитарной помощи истекали в минувшую субботу. Впервые Совет одобрил трансграничную операцию в 2014 году. Тогда утвердили переход через четыре КПП. Однако в прошлом году доступ сократили только до одного контрольно-пропускного пункта из-за несогласия со стороны России и Китая.

[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:

«Продление резолюции позволит оказать помощь нуждающимся, а это более трёх миллионов 400 тысяч человек, включая миллион детей. Однако потребности по-прежнему превышают меры. Генеральный секретарь обратил внимание Совета на то, что благодаря дополнительным переходам и расширенному финансированию ООН могла бы сделать больше».

Изначально Россия не участвовала в переговорах по резолюции, подготовленной Ирландией и Норвегией, которая запрашивала доступ из Турции и Ирака на 12 месяцев. Затем она предложила продлить доставку на шесть месяцев. В итоге, после консультаций с правительством США Москва согласилась на срок в год. Однако спустя полгода ООН должна будет предоставить отчёт о доступе в Сирию. При этом голосовать за повторное продление на шесть месяцев уже не будут.

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