Первые переговоры Байдена с Путиным прошли в Женеве

На вилле Ла Гранж в Женеве прошли переговоры между президентами США и России. Байден и Путин..

На вилле Ла Гранж в Женеве прошли переговоры между президентами США и России. Байден и Путин встретились в период охлаждения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Так, в марте этого года Байден заявил, что считает Путина убийцей. После этого Россия отозвала своего посла в столице США для консультаций. Вашингтон отозвал своего посла из Москвы в апреле.

Кроме того, американское консульство в Москве прекратило оформлять россиянам визы из-за высылки дипломатов.

Этот вопрос оба президента подняли во время переговоров.

[Владимир Путин, президент России]:

«Что касается возвращения послов на места своей работы: в Москву –американского, в Вашингтон – российского… Мы договорились, что этот вопрос решён: они возвращаются к месту своей службы постоянной».

Путин и Байден договорились начать консультации по вопросу взаимных обвинений в кибершпионаже. В частности, речь шла о недавней атаке на крупнейший в США топливный трубопровод.

[Джо Байден, президент США]:

«Соответствующие страны должны принимать меры против преступников, которые осуществляют деятельность с использованием программ-вымогателей на их территории».

Кроме того, стороны обсудили права человека, гуманитарный коридор в Сирии, ситуацию на востоке Украины, а также способы лишить Иран возможности разрабатывать ядерное оружие.

Путин сказал, что встреча прошла конструктивно, без враждебности, и показала стремление лидеров понять друг друга. По его словам, пока неизвестно, улучшатся ли отношения с Соединенными Штатами, но есть «проблеск надежды» относительно взаимного доверия.

Байден сказал, что ничто не может заменить живое общение. Он также отметил, что его политика не направлена против России.

Переговоры длились почти два часа. Ни в Вашингтон, ни в Москву приглашений не последовало.

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