«Мы умираем»: студенты-медики требуют начать масштабную вакцинацию в Венесуэле

Более десятка студентов-медиков вышли с протестом у больницы в Каракасе. Они положили на асфальт макеты, имитирующие..

Более десятка студентов-медиков вышли с протестом у больницы в Каракасе. Они положили на асфальт макеты, имитирующие тела умерших в чёрных мешках. Протестующие встревожены тем, что медики умирают, заражаясь от пациентов.

Студенты потребовали от венесуэльских властей немедленно разработать план масштабной вакцинации населения от COVID-19.

[Хесус Мендоса, студент Центрального университета Венесуэлы]:

«Есть острая потребность в немедленной вакцинации. Это надо сделать безотлагательно, потому что мы умираем: умирают и американские медики, и венесуэльцы. Наша жалоба имеет международное значение. Право на защиту здоровья гарантировано Конституцией».

Венесуэла получила примерно 500 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm и 250 тысяч доз российского препарата «Спутник V». В ближайшее время Россия поставит ещё 30 тысяч доз.

Ранее правительство президента Николаса Мадуро и лидеры оппозиции вели переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения, чтобы открыть для Венесуэлы доступ к вакцинам через международный механизм COVAX. Цель проекта – на справедливой основе распределять препараты между странами.

Однако недавно переговоры были отложены, поскольку Мадуро отказался одобрить вакцину AstraZeneca якобы из-за выявленных побочных эффектов. А это один из основных препаратов, которые в рамках инициативы COVAX поставляют в Латинскую Америку.

В Венесуэле уже месяц растёт число заражённых и умерших от коронавируса. С конца марта в стране ежедневно регистрируют более тысячи новых случаев. Каждые сутки умирает более десяти пациентов.

По официальным данным, всего в Венесуэле зарегистрировано почти 170 тысяч случаев заражения, скончались примерно 1700 человек. Реальные цифры могут отличаться.

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