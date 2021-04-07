«Мы умираем»: студенты-медики требуют начать масштабную вакцинацию в Венесуэле
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Дата загрузки: 2021-04-07
Студенты потребовали от венесуэльских властей немедленно разработать план масштабной вакцинации населения от COVID-19.
[Хесус Мендоса, студент Центрального университета Венесуэлы]:
«Есть острая потребность в немедленной вакцинации. Это надо сделать безотлагательно, потому что мы умираем: умирают и американские медики, и венесуэльцы. Наша жалоба имеет международное значение. Право на защиту здоровья гарантировано Конституцией».
Венесуэла получила примерно 500 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm и 250 тысяч доз российского препарата «Спутник V». В ближайшее время Россия поставит ещё 30 тысяч доз.
Ранее правительство президента Николаса Мадуро и лидеры оппозиции вели переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения, чтобы открыть для Венесуэлы доступ к вакцинам через международный механизм COVAX. Цель проекта – на справедливой основе распределять препараты между странами.
Однако недавно переговоры были отложены, поскольку Мадуро отказался одобрить вакцину AstraZeneca якобы из-за выявленных побочных эффектов. А это один из основных препаратов, которые в рамках инициативы COVAX поставляют в Латинскую Америку.
В Венесуэле уже месяц растёт число заражённых и умерших от коронавируса. С конца марта в стране ежедневно регистрируют более тысячи новых случаев. Каждые сутки умирает более десяти пациентов.
По официальным данным, всего в Венесуэле зарегистрировано почти 170 тысяч случаев заражения, скончались примерно 1700 человек. Реальные цифры могут отличаться.
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