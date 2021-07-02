ООН: международный туризм за два года может потерять $4 трлн

Мировая туристическая индустрия в этом году продолжит нести убытки. Ситуация немного улучшится только в некоторых западных..

Мировая туристическая индустрия в этом году продолжит нести убытки. Ситуация немного улучшится только в некоторых западных странах. А полностью восстановиться отрасль сможет не раньше 2023 года.

К такому выводу пришли в своём докладе Всемирная туристская организация и Конференция ООН по торговле и развитию.

[Зорица Урошевич, сотрудница Всемирной туристской организации]:

«Сейчас международный туризм находится на уровне 30-летней давности. Это как будто мы вернулись в 80-е. Проблема в том, что из-за этого многие теряют источник средств к существованию».

Согласно исследованию, в 2020 году по сравнению с 2019-м поток международных туристов сократился на 73%, то есть на миллиард человек. В результате туристическая и смежные с ней отрасли потеряли 2,4 триллиона долларов.

[Ральф Питерс, аналитик Конференции ООН по торговле и развитию]:

«При самом пессимистичном сценарии в 2021 году потери могут снова достичь 2,4 триллиона долларов мирового ВВП. При оптимистичном сценарии – 1,7 триллиона долларов».

По мнению аналитиков, мировая туристическая индустрия сможет восстановиться до уровня 2019 года только после 2023-го. Однако это восстановление не будет равномерным. Например, в развивающихся странах оно будет протекать медленнее. Это связано со скоростью вакцинации населения от COVID-19.

[Сандра Карвао, аналитик Всемирной туристской организации]:

«В Европе, если сравнивать с другими регионами, вакцинация идёт довольно быстрыми темпами. То же самое, вероятно, произойдёт и в США. Сначала мы определённо увидим восстановление внутреннего туризма. В некоторых местах мы уже видим, что туристический поток восстановился почти до уровня 2019 года».

В докладе отмечается, что наиболее пострадавшие регионы – это Азия, Океания и Северная Африка.

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