Политический хаос в Тунисе грозит сорвать сделку с МВФ

Тунисские политики и официальные лица предупреждают об экономическом коллапсе, если правительство не сможет согласовать новый заём..

Тунисские политики и официальные лица предупреждают об экономическом коллапсе, если правительство не сможет согласовать новый заём со стороны Международного валютного фонда.

Против помощи выступают простые жители Туниса, которые не хотят реформ и мер строгой экономии. Однако теперь ситуация усугубляется борьбой за власть между президентом, премьер-министром и парламентом.

[Махир Бассус, житель Туниса]:

«Для Туниса получение одного, двух или трёх новых займов ничего не изменит. Пока нет стратегии или долгосрочного плана, в этом нет смысла, всегда будет борьба».

Бывший премьер-министр страны говорит, что в политических кругах пока не ведут серьёзных переговоров о том, как восстановить экономику.

[Юсеф Шахед, бывший премьер-министр Туниса]:

«Сегодня у нас пока нет развития ливанского или греческого сценария. Но, опять же, если мы не будем действовать, возможно, в ближайшие месяцы эти сценарии появятся. Важно действовать сегодня, чтобы реализовать меры по обузданию последствий коронавируса, особенно с точки зрения безработицы и крупных проектов».

Пандемия COVID-19 в прошлом году сократила производство Туниса на 8,8%. Госдолг же вырос до 91% ВВП.

Глава Центробанка Туниса заявил парламенту на прошлой неделе, что, если правительство попытается использовать его учреждение для финансирования дефицита вместо того, чтобы согласиться на сделку с МВФ, инфляция достигнет трёхзначного показателя. И будет, как в Венесуэле.

[Омар Элуди, аналитик]:

«Программа будет основана на соглашении между правительством и профсоюзами. Международный валютный фонд хочет того, чтобы стороны встретились и объявили о своём согласии на все условия программы. Но есть большая проблема – проблема доверия и недоверия между этими сторонами».

Бюджет Туниса на 2021 год показал, что страна нуждается в займе объёмом 7,2 миллиарда долларов. При этом, возможно, потребуется поддержка других государств, таких как Катар или Ливия.

Общественное недовольство проявилось на выборах 2019 года, когда люди отказались голосовать за авторитетных политиков. А в январе этого года недовольство вылилось в протесты. Это означает, что правительству будет сложно заверить ВМФ и других иностранных кредиторов в том, что оно может провести реформы.

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