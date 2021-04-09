Продажи винтажных вещей класса люкс всё больше переходят в онлайн

Эксперт по винтажной моде Клара Вивьен готовит к продаже сотни пиджаков, пар обуви и аксессуаров Chanel. Торги проходят онлайн и организованы аукционным домом Artcurial, который расположен на Елисейских полях в Париже.

Сегодня столица Франции хоть и остаётся центром моды, но из-за пандемии любителям старинной роскоши приходится выбирать своё следующее винтажное платье Chanel или сумочку Hermes, сидя перед монитором.

Вивьен говорит, что до пандемии интерес к винтажу и так рос на фоне недовольства так называемой «быстрой модой». А после начала карантина этот сегмент ушёл в онлайн. В 2020 году онлайн-продажи винтажных вещей во Франции выросли в четыре раза.

[Клара Вивьен, эксперт по винтажной моде]:

«После начала пандемии продажи и аукционы бывших в употреблении вещей проходят очень хорошо. Люди не могут ходить по роскошным бутикам, поэтому покупают онлайн».

Особенно хорошо продаются сумочки.

[Клара Вивьен, эксперт по винтажной моде]:

«Мы уверены, что классическая чёрная сумка Chanel из джерси, купленная 20 лет назад, по прошествии этих 20 лет всё ещё будет модной и желанной».

Коллекционер Оливье Шатене провёл молодость, исследуя вместе с отцом блошиные рынки и аукционные дома Парижа. Его частная коллекция – настоящий кладезь винтажа с платьями Ungaro и блузками Chloe. А в прошлом году он продал отдельную коллекцию Yves Saint Laurent, которая включала 4000 лотов.

[Оливье Шатене, коллекционер винтажных вещей]:

«Когда начинается аукцион, и перед тобой вещь, которая тебе очень нравится, ты в итоге покупаешь больше, чем собирался».

Оливье говорит, что спрос на винтаж растёт ещё и потому, что мода сегодня стала более свободной: можно одеться только в вещи б/у и всё равно выглядеть стильно.

Энтони Солнье – работник аукционного дома Gros & Delettrez. Он говорит, что до пандемии на торгах присутствовало до 100 онлайн-покупателей. Теперь же их в 5-10 раз больше.

Традиционные показы мод из-за карантина пока под запретом. Солнье говорит, что их аукционы – это небольшие недели моды.

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