Эксклюзивный Rolls-Royce Boat Tail снабдили изысканным набором для пикника
Британская компания Rolls-Royce представила роскошный и эксклюзивный кабриолет Boat Tail, навевающий мысли о прогулке на дорогой..
Дата загрузки: 2021-05-28
Кабриолет сделают в трёх экземплярах для разных заказчиков. При этом отделка автомобилей будет индивидуальной, чтобы отвечать требованиям клиентов.
На строительство первого экземпляра ушло четыре года.
[Торстен Мюллер-Отвос, глава компании Rolls-Royce]:
«Результат – один из самых замечательных автомобилей в истории. Я сказал бы, что это даже не машина. Это шедевр искусства и нечто невиданное».
Главная особенность кабриолета – корма-палуба. Крышка багажника представляет собой две створки, которые открываются с помощью электропривода. В багажнике хранится набор для пикника, в том числе складные стулья и зонт.
[Торстен Мюллер-Отвос, глава компании Rolls-Royce]:
«Перед вами, вероятно, самый изысканный набор для пикника на Земле. Створки над ним раскрываются, как крылья бабочки, и открывают чудесные мелкие детали: холодильник для шампанского, бокалы, фарфор и столовые приборы. Всё подобранно специально для этого особенного автомобиля».
В переднюю панель в салоне автомобиля встроены два хронометра, сделанные по индивидуальному заказу швейцарской компанией Bovet 1822. Хронометры можно носить и на запястье.
Кабриолет построен на платформе модели Phantom Drophead Coupe. Однако в нём множество оригинальных деталей. Внешность вдохновлена образом Rolls-Royce Boat Tail 1932 года выпуска.
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