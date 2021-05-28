Эксклюзивный Rolls-Royce Boat Tail снабдили изысканным набором для пикника

Британская компания Rolls-Royce представила роскошный и эксклюзивный кабриолет Boat Tail, навевающий мысли о прогулке на дорогой..

Британская компания Rolls-Royce представила роскошный и эксклюзивный кабриолет Boat Tail, навевающий мысли о прогулке на дорогой яхте. Автомобиль построило по индивидуальному заказу ателье Coachbuild – новое подразделение элитного автопроизводителя. Имя клиента и стоимость машины не разглашаются.

Кабриолет сделают в трёх экземплярах для разных заказчиков. При этом отделка автомобилей будет индивидуальной, чтобы отвечать требованиям клиентов.

На строительство первого экземпляра ушло четыре года.

[Торстен Мюллер-Отвос, глава компании Rolls-Royce]:

«Результат – один из самых замечательных автомобилей в истории. Я сказал бы, что это даже не машина. Это шедевр искусства и нечто невиданное».

Главная особенность кабриолета – корма-палуба. Крышка багажника представляет собой две створки, которые открываются с помощью электропривода. В багажнике хранится набор для пикника, в том числе складные стулья и зонт.

[Торстен Мюллер-Отвос, глава компании Rolls-Royce]:

«Перед вами, вероятно, самый изысканный набор для пикника на Земле. Створки над ним раскрываются, как крылья бабочки, и открывают чудесные мелкие детали: холодильник для шампанского, бокалы, фарфор и столовые приборы. Всё подобранно специально для этого особенного автомобиля».

В переднюю панель в салоне автомобиля встроены два хронометра, сделанные по индивидуальному заказу швейцарской компанией Bovet 1822. Хронометры можно носить и на запястье.

Кабриолет построен на платформе модели Phantom Drophead Coupe. Однако в нём множество оригинальных деталей. Внешность вдохновлена образом Rolls-Royce Boat Tail 1932 года выпуска.

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