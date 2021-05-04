Редчайшую марку «Британская Гвиана» планируют продать за $15 млн

Эта одна из редчайших марок в мире называется «Британская Гвиана». Её размер – 29 на 26..

[Дэвид Голдторп, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Сохранился только один экземпляр. Это самая редкая и самая известная из существующих марок. Её напечатали в 1856 году в Британской Гвиане, ныне Гайане».

Эта одна из редчайших марок в мире называется «Британская Гвиана». Её размер – 29 на 26 миллиметров. Когда-то она стоила один цент. Теперь же аукционный дом Sotheby’s планирует выручить за неё до 15 миллионов долларов.

Появлению на свет такой марки поспособствовала случайность. В 1856 году в британскую колонию не поступили марки. Местный почтмейстер заказал ограниченную серию марок в типографии в Джорджтауне. Они были разного цвета номиналом в один и четыре цента. До наших времён сохранилась только одноцентовая марка карминового цвета. Она была из серии марок, которые использовали для оплаты пересылки газет.

[Дэвид Голдторп, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Дизайн марки довольно прост, поскольку её печатали в спешных обстоятельствах. Думаю, это только добавляет ей привлекательности».

При этом в типографии решили напечатать газетную одноцентовую марку с изображением парусника. Почтмейстеру это не понравилось, и во избежание подделок он велел почтовым служащим подписывать марки.

Сохранившуюся «Британскую Гвиану» обнаружил 12-летний шотландец, который жил в британской колонии. Он нашёл марку в 1873 году среди писем своего дяди. Видимо, она не очень понравилась мальчику, и он поменялся с другим коллекционером.

[Дэвид Голдторп, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Её ценность постепенно возрастала. Переходя из рук в руки и попадая в большие коллекции марок, она становилась всё дороже. Это единственная марка мирового значения, которой нет в королевской филателистической коллекции».

По словам сотрудников компании Sotheby’s, почтовая марка уходила с молотка четыре раза и каждый раз устанавливала ценовой рекорд среди марок, проданных поштучно.

Последний хозяин «Британской Гвианы» – владелец обувной фирмы Стюарт Вайцман. Он купил марку на аукционе семь лет назад за девять с половиной миллионов долларов.

Теперь звезду филателии выставят на торги в Нью-Йорке. Аукцион состоится 8 июня.

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