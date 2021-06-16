В Индии умер глава самой большой в мире семьи
В Индии скончался глава самой большой в мире семьи. У 76-летнего Зиона Чана было 39 жён,..
Дата загрузки: 2021-06-16
Чана был главой близкого к мармонству религиозного течения, разрешающего многожёнство.
Семья живёт в деревне в 50 километрах от столицы штата Мизорам на северо-востоке Индии. У них отдельный четырёхэтажный дом, в котором около сотни комнат.
Чана управлял мебельной фабрикой и свиноводческой фермой. Местные жители уважали его за то, что он многих обеспечивал работой. Благодаря этому деревня, где живёт семья, достаточно богатая по сравнению с соседними. Кроме того, она стала туристической достопримечательностью.
Впервые Чана женился в 17 лет. Десять лет назад в интервью он говорил, что считает себя счастливым человеком, поскольку у него вокруг столько людей, о которых нужно заботиться.
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