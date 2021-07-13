В организации протестов на Кубе власти острова обвинили Соединённые Штаты

Есть ли организаторы у этих протестов, или же это просто волна народного недовольства? Небывалые для социалистической..

Есть ли организаторы у этих протестов, или же это просто волна народного недовольства? Небывалые для социалистической Кубы массовые выступления недавно вспыхнули на фоне растущего экономического кризиса.

Сейчас улицы Гаваны пусты, но в воскресенье здесь были слышны призывы к свободе. На демонстрации вышли тысячи человек. Власти начали аресты. Как сообщают правозащитные организации, в выходные задержали не менее 80 протестующих, активистов и независимых журналистов.

Сами власти Кубы утверждают, что народные выступления организовали иностранные силы.

[Бруно Родригес, министр иностранных дел Кубы]:

«Вчера на Кубе не было народной вспышки недовольства. Это были беспорядки, вызванные спланированной операцией, которую давно готовили с привлечением многомиллионных ресурсов, лабораторий и технологических платформ. А средства выделили Соединённые Штаты».

Вашингтон, в свою очередь сказал, что такие заявления – большая ошибка.

[Энтони Блинкен, Госсекретарь США]:

«Администрация Байдена-Харрис поддерживает кубинский народ и народы всего мира, которые требуют соблюдения своих прав человека и ожидают, что правительства будут их слушать и служить им, а не пытаться заставить их замолчать. Мирные протестующие не преступники».

В Гаване жалуются на перебои с мобильным интернетом. Для большинства жителей острова это единственная возможность выйти в сеть.

[Марио Нунес, местный житель]:

«Из-за этой ситуации интернет-связи почти нет, даже через VPN. Мне пришлось прийти сюда в парк. Здесь я могу поговорить с родственниками, живущими в США. Интернет-связь отключили».

Протесты вспыхнули на фоне самого глубокого экономического кризиса на Кубе со времени падения бывшего союзника острова – Советского Союза. Не хватает продуктов питания и медикаментов. Происходят перебои с электричеством. Также здесь усугубляется вспышка COVID-19, в результате чего некоторые больницы работают на пределе возможностей.

Между тем, протесты кубинцев поддежали по всему миру. Так, в США и Аргентине у посольств Кубы прошли акции солидарности, а президент Бразилии написал в Твиттере, что народ Кубы заслуживает демократии.

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