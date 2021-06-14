В Вестминстерском дог-шоу участвуют 2500 собак из 50 штатов США

Примерно 2500 собак из США и других стран участвуют в 145-м Вестминстерском дог-шоу. В этом году..

Примерно 2500 собак из США и других стран участвуют в 145-м Вестминстерском дог-шоу. В этом году выставку перенесли из нью-йоркского спорткомплекса «Мэдисон-сквер-гарден» в поместье Линдхерст в Тарритауне.

Эти мопсы Нетти и Тилли – звёзды Instagram. Они уже выступили на ринге и теперь красуются в нарядах.

[Лори Сиройс, владелица мопсов]:

«Они известны в Instagram и во всём мире своими модными нарядами. Люди знают их по их по таким публикациям. Мы приехали сюда и выступили. Нам весело. Теперь мы просто наслаждаемся мероприятием».

А этот португальский поденгу по кличке Пуля стал лучшим представителем породы.

[Шеннон Оливер, владелица собаки]:

«Это сбывшаяся мечта человека, который выставляет собак больше 25 лет. Во-первых, приглашение на дог-шоу – это большая честь, а добиться победы – это исполнение мечты».

Чау-чау Квин тоже получил награду как лучший представитель породы. Барбара заботится о нём с тех пор, как он родился.

[Барбара Беккер, владелица собаки]:

«Он помог мне справиться с раком. И он стал служебной собакой. У меня ремиссия, и мы всё время выступаем. Дела у нас идут очень хорошо».

Из-за карантинных ограничений выставка проходит без зрителей.

[Чарлтон Рейндерс III, президент Вестминстерского клуба собаководов]:

«Сейчас всё иначе, потому что публики нет. Но владельцы сами огромные поклонники собак. Они любят своих питомцев, и у нас проходит много замечательных соревнований».

В состязаниях Вестминстерского дог-шоу в этом году участвовали 206 пород собак.

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