В Вестминстерском дог-шоу участвуют 2500 собак из 50 штатов США
Примерно 2500 собак из США и других стран участвуют в 145-м Вестминстерском дог-шоу. В этом году..
Дата загрузки: 2021-06-14
Эти мопсы Нетти и Тилли – звёзды Instagram. Они уже выступили на ринге и теперь красуются в нарядах.
[Лори Сиройс, владелица мопсов]:
«Они известны в Instagram и во всём мире своими модными нарядами. Люди знают их по их по таким публикациям. Мы приехали сюда и выступили. Нам весело. Теперь мы просто наслаждаемся мероприятием».
А этот португальский поденгу по кличке Пуля стал лучшим представителем породы.
[Шеннон Оливер, владелица собаки]:
«Это сбывшаяся мечта человека, который выставляет собак больше 25 лет. Во-первых, приглашение на дог-шоу – это большая честь, а добиться победы – это исполнение мечты».
Чау-чау Квин тоже получил награду как лучший представитель породы. Барбара заботится о нём с тех пор, как он родился.
[Барбара Беккер, владелица собаки]:
«Он помог мне справиться с раком. И он стал служебной собакой. У меня ремиссия, и мы всё время выступаем. Дела у нас идут очень хорошо».
Из-за карантинных ограничений выставка проходит без зрителей.
[Чарлтон Рейндерс III, президент Вестминстерского клуба собаководов]:
«Сейчас всё иначе, потому что публики нет. Но владельцы сами огромные поклонники собак. Они любят своих питомцев, и у нас проходит много замечательных соревнований».
В состязаниях Вестминстерского дог-шоу в этом году участвовали 206 пород собак.
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