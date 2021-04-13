В Западной Австралии оценивают ущерб после циклона «Сероя»

На западном побережье Австралии оценивают ущерб, принесённый тропическим циклоном «Сероя». Он привёл к разрушениям. Десятки тысяч..

На западном побережье Австралии оценивают ущерб, принесённый тропическим циклоном «Сероя». Он привёл к разрушениям. Десятки тысяч человек остались без электричества.

В городах Калбарри и Нортгемптон улицы усыпаны поваленными деревьями и обломками построек. У некоторых жилых домов целиком сорвало крыши.

Калбарри находится примерно в 500 километрах севернее Перта – столицы штата Западная Австралия. Местные власти говорят, что в этом прибрежном городе повреждено около 70% инфраструктуры. Шторм третьей категории пришёл сюда поздно вечером в воскресенье. Для лишившихся крова жителей обустроили три эвакуационных центра.

В Австралии погибших и серьёзно пострадавших от циклона «Сероя», к счастью, нет. Однако в Индонезии, на которую он обрушился ранее, погибло около 100 человек.

Ударив по австралийскому побережью, «Сероя» ослаб до второй категории и далее – до тропической депрессии, но – с проливным дождём и сильным ветром.

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