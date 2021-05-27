Бывший советник Бориса Джонсона раскритиковал реакцию Великобритании на пандемию

Бывший главный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона раскритиковал министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

Выступая перед парламентским комитетом, Доминик Каммингс рассказал о первоначальной реакции правительства на COVID-19. По его словам, Хэнкока нужно было уволить ещё в прошлом году за то, что он мешал развитию национальной системы тестирования и отслеживания заболевших.

Каммингс сказал, что Хэнкок пытался добиться «глупой», по его словам, цели в 100 тысяч тестов на COVID в день к концу апреля 2020 года. Это поставило под угрозу систему отслеживания.

Ранее бывший советник премьера сказал, что министра здравоохранения можно было бы уволить ещё по 15-20 причинам.

Каммингс сказал законодателям, что у Великобритании не было плана по защите людей, наиболее уязвимых перед COVID-19. И решение отправлять пациентов из больниц в дома престарелых без тестирования привело к распространению болезни.

[Доминик Каммингс, бывший советник Бориса Джонсона]:«Хэнкок сказал нам в офисе, что люди перед возвращением в дома престарелых будут делать тесты. Только позже мы узнали, что этого не произошло. То есть все слова правительства о том, что они поставили защитное кольцо вокруг домов престарелых – полная чепуха. Вместо того, чтобы защитить дома престарелых, мы отправили туда людей с COVID».

Каммингс также раскритиковал Кабинет Джонсона за то, что он вовремя не ввёл общенациональный карантин. По его словам, премьеру сообщили о необходимости локдауна ещё 14 марта. Однако ограничительные меры приняли только 23-го, поскольку правительству понадобилось время на создание плана.

Сам Борис Джонсон обвинения Каммингса отрицает.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:«Преодоление этой пандемии было одной из самых сложных задач, которые нужно было выполнить в этой стране. Но ни одно из решений не было лёгким. Пандемия такого масштаба была ужасающе сложной, и мы на каждом этапе пытались свести к минимуму человеческие жертвы, спасти жизни, защитить Национальную службу здравоохранения».

Тем временем, Франция введёт меры самоизоляции для людей, прибывающих из Соединенного Королевства. Такое решение приняли из-за распространения в Великобритании индийского штамма COVID-19.

На прошлой неделе такое же решение приняла Германия.

Индийский штамм считается особо заразным. За последнюю неделю случаев в Великобритании стало на 160% больше.

Короткая ссылка на эту страницу: