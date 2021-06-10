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Президентом Монголии стал бывший премьер-министр

Президентом Монголии стал бывший премьер-министр

Бывший премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух стал шестым демократически избранным президентом Монголии. Это ещё больше укрепило позиции правящей..

Дата загрузки: 2021-06-10

Бывший премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух стал шестым демократически избранным президентом Монголии. Это ещё больше укрепило позиции правящей Монгольской народной партии.

Хурэлсух был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра после протестов в начале этого года. По данным ЦИК, он победил со значительным отрывом, набрав 68% голосов избирателей. Его соперником был Дангаасурэнгийн Энхбат из Коалиции правых избирателей, получивший более 20% голосов. Третье место с шестью процентами занял Содномзундуй Эрдэнэ из оппозиционной Демократической партии.

Жители Улан-Батора реагируют на результаты по-разному.

[Баттур Мерген, житель Монголии]:
«Я его не поддерживал и я очень расстроен».

[Батжаргал Эра, житель Монголии]:
«Хурэлсух может выполнить свои обещания, он честный и очень хороший человек. Хорошо, что такой человек встал во главе страны. Я очень рад результату».

[Ганболор Тогтохбаяр, житель Монголии]:
«Молодёжь поддерживала Энхбата. Его партия стала мощной политической силой. Надеюсь, в будущем она получит больше голосов».

[Байярмаа Ишдорж, жительница Монголии]:
«Теперь я просто надеюсь, что новый президент и его партия немного поднимут пенсии».

Хурэлсух заменит действующего президента Халтмаагийна Баттулгу. Тот не смог переизбраться на второй срок после внесения изменений в конституцию Монголии. Они ограничили президентов только одним сроком.
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