Президентом Монголии стал бывший премьер-министр

Бывший премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух стал шестым демократически избранным президентом Монголии. Это ещё больше укрепило позиции правящей Монгольской народной партии.

Хурэлсух был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра после протестов в начале этого года. По данным ЦИК, он победил со значительным отрывом, набрав 68% голосов избирателей. Его соперником был Дангаасурэнгийн Энхбат из Коалиции правых избирателей, получивший более 20% голосов. Третье место с шестью процентами занял Содномзундуй Эрдэнэ из оппозиционной Демократической партии.

Жители Улан-Батора реагируют на результаты по-разному.

[Баттур Мерген, житель Монголии]:

«Я его не поддерживал и я очень расстроен».

[Батжаргал Эра, житель Монголии]:

«Хурэлсух может выполнить свои обещания, он честный и очень хороший человек. Хорошо, что такой человек встал во главе страны. Я очень рад результату».

[Ганболор Тогтохбаяр, житель Монголии]:

«Молодёжь поддерживала Энхбата. Его партия стала мощной политической силой. Надеюсь, в будущем она получит больше голосов».

[Байярмаа Ишдорж, жительница Монголии]:

«Теперь я просто надеюсь, что новый президент и его партия немного поднимут пенсии».