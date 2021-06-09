Индонезийские рыбаки жалуются на сокращение улова из-за добычи олова

Недалеко от южного берега острова Бангка в Индонезии можно увидеть много деревянных понтонов. Они оборудованы для..

Недалеко от южного берега острова Бангка в Индонезии можно увидеть много деревянных понтонов. Они оборудованы для добычи прибыльных залежей оловянной руды.

Индонезия – крупнейший в мире экспортёр олова. Этот металл используют во всём: от упаковки пищевых продуктов до электроники, а теперь – и экологически чистых технологий.

Залежи на суше постепенно истощаются, поэтому добытчики обращаются к морю возле юго-восточного побережья острова Суматра. По словам местных рыбаков, это угрожает их средствам к существованию.

[Марионо, рыбак]:

«Ущерб от добычи очень большой. Улова стало намного меньше. Раньше мы ловили по 10 килограммов в день, а теперь только по два. Иногда возвращаемся ни с чем, поскольку всё уничтожили нелегальные добытчики».

Морское горнодобывающее оборудование затягивает рыболовные сети, а метод траления морского дна в поисках пластов руды также загрязнил некогда чистые воды.

[Марионо, рыбак]:

«Рыбаки и добытчики не ладят друг с другом. Мы знаем, что они тоже пытаются выжить, и это понимаем, но они поступают неправильно. Вот почему нам их не жалко, поскольку они не признают своей вины».

Шахтёры используют дизельные генераторы, которые сильно дымят. С помощью 20-метровой трубы они всасывают песок с морского дна. Затем его просеивают, чтобы выловить блестящий чёрный песок из оловянной руды.

[Хендра, шахтёр]:

«Добывать олово на суше всё труднее, поэтому мне приходится добывать в море. (На суше) больше не осталось залежей олова».

Экологи говорят, что добыча наносит непоправимый вред окружающей среде.

[Джессикс Амундиан, эколог]:

«Вот уже 20 лет люди занимаются незаконной добычей полезных ископаемых на суше и в море. Это вызывает конфликты в обществе, особенно с рыбаками. Кроме того, предприятия вдоль побережья наносят ущерб мангровым зарослям».

Власти периодически совершают облавы на незаконных добытчиков. Но пока ситуация кардинально не изменилась.

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