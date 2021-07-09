Плетение из пальмовых листьев позволяет хорошо зарабатывать целой египетской деревне

Египтянка Камела ещё в детстве научилась сложному ремеслу под названием хус у своих родителей. Так, она..

[Камела Ахмед, ремесленница]:

«Мои прадедушка и прабабушка занимались хусом. Я научилась этому в шесть лет. Потом научила братьев, сестёр, соседей, а затем всех жителей деревни. Девочки заканчивают школу и приходят ко мне учиться. Вся деревня знает меня и работает со мной».

Египтянка Камела ещё в детстве научилась сложному ремеслу под названием хус у своих родителей. Так, она всю свою жизнь плетёт различные изделия из пальмовых листьев. Кроме того, женщина передаёт своё умение всем соседям в деревне Эль-Алам.

Ремесло помогает жителям деревни обеспечивать семьи. Мама шестерых детей Сабах говорит, что это мастерство приносит ей хороший доход. А некоторые пожилые женщины плетут изделия из пальмовых листьев уже полвека. На заработанные деньги они смогли выучить своих дочерей.

В пальмовых листьях здесь нет недостатка круглый год. Из них делают циновки с замысловатыми узорами, корзинки, сумки, посуду и много другой утвари.

Натуральный материал и высокое качество изделий сделали их популярными не только в Египте, но и за рубежом.

Сейчас жители Эль-Алама производят продукцию из пальмовых листьев в больших объёмах и экспортируют её в арабские и европейские страны. Иногда к ним поступают крупные заказы.

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