Плетение из пальмовых листьев позволяет хорошо зарабатывать целой египетской деревне
Египтянка Камела ещё в детстве научилась сложному ремеслу под названием хус у своих родителей. Так, она..
Дата загрузки: 2021-07-09
[Камела Ахмед, ремесленница]:
«Мои прадедушка и прабабушка занимались хусом. Я научилась этому в шесть лет. Потом научила братьев, сестёр, соседей, а затем всех жителей деревни. Девочки заканчивают школу и приходят ко мне учиться. Вся деревня знает меня и работает со мной».
Ремесло помогает жителям деревни обеспечивать семьи. Мама шестерых детей Сабах говорит, что это мастерство приносит ей хороший доход. А некоторые пожилые женщины плетут изделия из пальмовых листьев уже полвека. На заработанные деньги они смогли выучить своих дочерей.
В пальмовых листьях здесь нет недостатка круглый год. Из них делают циновки с замысловатыми узорами, корзинки, сумки, посуду и много другой утвари.
Натуральный материал и высокое качество изделий сделали их популярными не только в Египте, но и за рубежом.
Сейчас жители Эль-Алама производят продукцию из пальмовых листьев в больших объёмах и экспортируют её в арабские и европейские страны. Иногда к ним поступают крупные заказы.
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